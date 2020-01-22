Неожиданное известие об Анастасии Заворотнюк всколыхнуло сеть

РосСМИ сообщили, что на одном из курортов Тайланда фанаты заметили здоровую Анастасию Заворотнюк. Об этом написало издание "Версия.Инфо" и опубликовало снимки.

«На случайном снимке актриса проводит выходные с супругом — Петром Чернышёвым и не подозревает, что попала под прицел камеры. И хоть однозначно опознать Заворотнюк сложно, девушка на фото сильно похожа на любимую «няню». Телосложение, осанка, общий вид фигуры, смуглая кожа и тёмные волосы — всё напоминает Анастасию Заворотнюк», - говорится в материале.

Предполагается, что случайную фотографию, на которой якобы запечатлена Заворотнюк сделало российское или иностранное турагентство.

Однако снимки, которые появились в СМИ вряд ли можно считать подтверждением того, что артистка нежится на курорте. Фото сделано с очень большого расстояния, и разглядеть лица людей там практически невозможно.

Пользователи сети резко резко отреагировали на заявление СМИ.

«Чушь полная. Если онкология даже на положительной динамике, никакого пляжа быть не может!», «А еще на этой фотке были замечены Элвис Пресли, Владимир Ульянов и, конечно же, Тутанхамон в обнимку с Нефертити», «Если присмотреться, то и Кобзона можно увидеть», «Да, это несомненно они. Я узнал по родинке между вторым и третьим пальцем», «Чушь! Но даже если она, то кому какое дело?», «Кто эти лживые "новости" клепает? За последний год не было ни одного фото Заворотнюк и, тем более, видео… Ясно, что серьезно болеет, не хотят показывать ее больной… Также и покойную Фриске скрывали…», «Неужели у людей хватает совести беспардонно клеветать на людей?», - пишут в комментариях.

Добавим также, что такое странное заявление возмутило и людей приближенных к актрисе. Они в один голос заявляют, что сейчас ни о каком отдыхе Заворотнюк на курортах речи идти не может.

Напомним, муж больной раком Заворотнюк внезапно покинул РФ.

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