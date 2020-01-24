Слава показала себя после болезни, показавшись в домашнем виде

Украинская певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала фото, которое взбудоражило ее поклонников

Как известно, певица очень часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм различными постановочными или же домашними снимками и видео, информирует Рoliteka.net.

Слава Каминская решила отдохнуть вместе с детьми в теплые края, чтобы отдохнуть и набраться сил перед рабочими буднями. Время отдыха, подошло к концу, поэтому совсем недавно она показала милый снимок из аэропорта на котором позировали ее сын Леонард и дочка Лаура. Позже выяснилось, что детки заболели, причем больше всех пострадал сын певицы.

Сама Каминская сообщила об этом в Инстаграм и рассказала, как проходит лечение. После Слава решила показать себя в домашнем виде во время поездки в больницу.

На показанном кадре Слава позировала вместе с отцом, чем немало удивила сеть.

Вот что написали пользователи по поводу увиденного:

«Согласен ! Безумно быстро летит время!!! Мне только позавчера было 22 !!!», «Невероятно быстро...», «А сколько отцу лет?», «Вспомнил песню детства. Бабушка рядушком с дедушкой столько лет столько лет вместе. 😊», «Я думала, что Слава похожа на маму , но я ошибалась....на папу ❤️», «❤ Красивые ❤», «Как Лаура похожа на дедушку...😍», «Заботливая дочь отца в Добробут привела!!! Вы молодец!!! 💙».

Ранее Слава Каминская рассказала о болезни, из-за которой она бросила зал и постоянно ест.

Каминская на кадрах показывает себя крупным планом в розовой толстовке и с распущенными волосами. При этом Слава пожаловалась, что кашляет, набирает вес и сидит дома. Но пообещала пойти в спортзал уже на следующей неделе.

"Сижу дома, отрастила щеки, кашляю как собака, жалуюсь. Уже даже не втягиваются. То случай, когда ты сидишь и жрешь постоянно. Но я со следующей недели иду в зал. Вот увидите. Вот тут как-то будка в экран не влезет", - рассказала Каминская.

Также Слава померила на камеру давление. Показало 138/94 и пульс 88 ударов в минуту. В подписи указано, что вчера было 150/100 и у Славы третий день давление. Во всем Каминская обвинила вирус.

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