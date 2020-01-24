Алексея Ивашова, сына Светланы Светличной, экстренно госпитализировали из-за серьезной болезни

Ивашову требовалась срочная операция по удалению камней из желчного пузыря. Его мать, советская актриса Светлана Светличная заявила, что ее ребенка «губили вместо того, чтобы лечить». Об этом сообщает СтарХит.

О состоянии наследника Светлана Афанасьевна не смогла подробно рассказать, только отметила, что ей очень тяжело.

Поклонники Светличной начали молиться за здоровье Леши. Ведь многие до сих пор помнят, как в 2006 году артистка похоронила младшего сына Олега и долго не могла справиться с утратой. Ее младший сын умер, когда ему было 34 года, из-за злоупотребления алкоголем, которое вызвало токсическое поражение печени.

«Днем Леше стало плохо, и жена вызвала скорую помощь. Его доставили в 36-ю городскую больницу, диагноз — камни в желчном пузыре. Необходима операция, а доктора вместо нее вставляли какие-то трубки. Сознательно или нет, но они помогали сыну уйти из жизни, чуть не угробили его!», – поделилась она с журналистами.

Также она добавила, что хотела перевезти сына в другую больницу, а доктора не хотели его отдавать.

«Позже сообразила, наверно, они поняли, что я увидела, как лечат в этой 36-й больнице. Осталась ими недовольна! Продолжала настаивать, и сына госпитализировали в институт хирургии Вишневского», – заявила она.

Теперь же она благодарит врачей за успешную операцию ее сыну. Более того, она поделилась новостью об улучшении самочувствия с Алексея. Он, в свою очередь, уже ходит по палате и разговаривает.

24 января его выписывают из больницы, после чего Ивашову еще предстоит пройти полное обследование.

Напомним, что умер сын известной российской актрисы Раисы Рязановой Данила Перов. Об этом говорится на сайте театра "Содружество актеров Таганки". Актеру был 51 год.

Напомним, известный российский актер театра и кино пережил утрату.

Как сообщала Politeka, у Шепелева сообщили о смерти сына известного актера: "Сгорел".

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