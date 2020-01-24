Началась операция по спасению деревьев в лесу в деревне Грязь, где расположилось имения Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Не только Максим Галкин, но и его соседи начали борьбу за леса в подмосковных Грязях, Липках и Синькове. Застройщик собирается возвести там многоэтажки, звёздам такой расклад не по душе. Никакой больше тишины, вид из окна потеряет в качестве, а жители ЖК смогут палить, как у Пугачёвой там дела. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

«На протяжении многих лет мы боремся с вырубкой лесов. Наши леса переданы по лесной амнистии новому собственнику, который хочет перепродать их, чтобы построить там многоэтажные дома», – рассказывает местная жительница.

Она добавила, что она хочет, чтобы ее дети ходили в лес, а не около домов «человейников». Также она утверждает, что в деревне живет Максим Галкин, и он тоже против, и тоже принимает участие.

Местные также выяснили, что в 40-х здесь шли бои — под землей тела погибших, ставить тут коробки будет кощунством.

Отметим, что еще в 2011 году лесные угодья были переданы под застройку, но только сейчас остро стала проблема вырубка леса.

«К важному делу подключилось даже Федеральное агентство по лесному хозяйству, сейчас оно судится с застройщиком за сохранность природы», – сообщают россСМИ.

Напомним, что 43-летний российский юморист Максим Галкин, видимо, задумался всерьез о проблемах в браке с 70-летней певицей Аллой Пугачевой. Недавно артист поделился в соцсети кадрами пустынной территории вокруг их с примадонной особняка. Возможно, он хотел показать поклонникам срывающиеся снежинки, однако, фото получилось удручающим: серым и безжизненным.

Также на видео он наложил музыку, а именно песню "Трачу свой прайм на тебя", которую поклонники звездной семейки восприняли двояко.

Сейчас Максим Галкин отправился в Новую Зеландию, где должен дать сольный концерт. Он показал, как гуляет по улицам, а также отметил, что у него хорошее настроение, лето вокруг, и целый день можно посвятить исследованию города.

Напомним, что Галкин без стыда показал, как развлекается с Пугачевой по ночам.

Как сообщала Politeka, Галкин насмешил дерзкой выходкой, Пугачевой должно быть стыдно: "Острая попка"

Также Politeka писала, что Галкину готовят наказание в России из-за высказывания о Путине.