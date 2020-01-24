В сети появился яркий снимок с Сергеем Лазаревым - на фото он позирует с семьей

Общеизвестный факт: у популярного российского артиста две детей - сын Никита шести лет и двухлетняя дочь Анна, а вот кто является биологической матерью малышей Лазарева - общественность лишь теряется в догадках. Но опубликованный в одной из соцсетей новый семейный снимок певца, породил немало противоречий и даже слухов.

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-Instagram-аккаунт Лазарева. В подписи к фото подписчиков страницы поздравляют с новогодними праздниками и самое примечательное на фото то, что на нем видна известная российская певица Полина Гагарина.

Артисты и дети размещены на фото у елки и улыбаются, примечательно, что многие пользователи не сразу смекнули, что снимок - это всего-навсего мастерский фотошоп.

Подписчики страницы и "случайные прохожие" в это связи писали в комментариях разное - кто-то хотел бы, чтобы картинка была отображением реальности и Лазарев с Гагариной действительно были парой в жизни, кто-то - что незачем делать такие "фото", кто-то - что дети очень похожи на своего отца, а кто-то и вовсе писал о красоте голосистой исполнительницы Гагариной:

"Полина - красотка!"

"шикарно смотрятся"

"...Зачем такое делать???"

"Малышка - копия папа"

Напомним, как известно, певец Сергей Лазарев дружит с Полиной Гагариной, у которой тоже, как и у певца, есть дети. Ранее артист опубликовал совместный с певицей снимок.

На праздничном фото певец показал свою "шведскую семью" - предстал на фото с Екатериной Варнавой - комиком, Полиной Гагариной - певицей, а также популярными в России артистом комедийного жанра и популярным в этой стране танцором.

На фото сам Лазарев предстал в весьма аскетическом наряде - черной футболке и сером пиджаке, широко улыбаясь. Дамы были празднично и ярко одеты, остальные мужчины - чуть скромнее.

Так поклонники просто боготворят Сергея Лазарева - пишут в комментариях о его красоте и талантах - артист и ко презентовали, заочно, совместное выступление. Некоторые, правда, отметили, что Сергей немного постарел.

Напомним, Лазарев жестко прошелся по звездной любовнице, которая лишилась груди: "Никогда не нравились...".

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