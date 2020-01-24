Кумир молодежи не справлялась с проблемами и решилась на страшное...

Билли Айлиш продолжает свое триумфальное шествие по мировым музыкальным чартам, однако не все в жизни юной знаменитости было гладко

Совсем недавно, обремененную всемирной славой артистку, настигли проблемы со здоровьем. Певица Билли Айлиш популярна во всем мире – молодежь ее просто обожает. Ранее 18-летняя знаменитость рассказала в интервью Гэйл Кинг на канале CBS о том, что впала в депрессию и хотела проститься с жизнью.

По словам артистки, он была очень несчастна:

«Я была так несчастна, так безрадостна. Я действительно думала, мне казалось, что не смогу дотянуть до 17 лет», - заявила Билли на весь мир.

Когда артистка пребывала по работе в Берлине, она намеревалась покончить с собой – думала о суициде:

«Я была одна в отеле, помню, что там было окно. Помню, как плакала, потому что думала, каким образом я собираюсь умереть, ведь я собиралась это сделать», - сказала исполнительница и добавила, что она не рассталась с жизнью только благодаря своей матери:

«Пожалуйста, берегите себя, будьте добры к себе. Не делайте этого последнего шага и не причиняйте себе боль дальше», - обратилась Билли к молодежи, которая столкнулась с подобными проблемами. А мать Билли Мэгги Бэйрд рассказала, что ее дочь истинная артистка и именно поклонники и творчество Билли помогают ей жить. Артистка, которая прошла курс реабилитации и продолжает помогать молодым людям, которые столкнулись с подобными суицидальными мыслями – сама неоднократно заявляла, что ее музыка для нее все.

Справка:

Билли Айлиш Пайрат Бэрд О’Коннелл (англ. Billie Eilish Pirate Baird O’Connell; родилась 18 декабря 2001) — американская певица и автор песен.

У певицы была семья творческая – она с 2 лет пела, с 8 до 11 выступала в хоре, первую же песню написала в 4 года.

Напомним также, ранее певица поделилась в своем микроблоге в Инстаграм откровенными кадрами. Девушка только в декабре 2019 отметила 18-летие - и теперь поклонники с еще более пристальным вниманием ожидают от нее горячих выходок. Так, Билли без капли смущения показала, как она стоит под струей воды, запрокинув голову назад и закрыв глаза от удовольствия. Звезда посветила упругими прелестями, облаченными в купальник.

На другом снимке она уже с подружкой, обе в бикини. Билли вызвала настоящий переполох в сети: природа щедро наградила ее красотой, и, очевидно, повзрослевшая артистка чувствует в себе эту силу.

Также Айлиш показала, как они с девочками прыгают с тарзанки на озере и весело плещутся в воде.

Кроме того внимание поклонников привлекло видео, в котором певица обнимает подругу. Они купаются в искусственном пруду совсем рядом с отелем, окруженном валунами и зеленью, создающими некий уют и интимность. Билли подплыла к подруге со спины и нежно ее обняла, положив голову на плечо.

Менее чем за сутки кадры с Гавайев лайкнули более 10 миллионов человек. В целом, у Айлиш порядка 48 миллионов фолловеров в Инстаграм.

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