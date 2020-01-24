Елизавета Боярская трогательно поздравила брата с юбилеем

Артистку не часто застанешь за откровениями в соцсетях - но тем не менее брата она поздравила во всеуслышанье, так сказать. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram российской актрисы.

Дети легендарного артиста Михаила Боярского - Лиза и Сергей - уже давно не дети, у каждого своя жизнь, у последнего сегодня, 24 января - 40-летний юбилей и дочь Екатерина выросла настоящей красавицей.

Так Лиза на новом опубликованном ею снимке в соцсети поздравила брата с днем рождения и отметила, что считает его самым "порядочным, честным и понимающим" братом.

Примечательно также, что на фото артистки присутствуют и родители, Михаил Боярский в частности. Судя по фото, артист очень постарел - уже видна лысина и на лице он также изменился - стал бледным и даже позировал с слегка опухшим лицом.

Подписчики активно комментируют пост актрисы и желают ее брату-политику всяческих успехов.

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Знаменитость расслабилась на отдыхе и засветила свою "пятую точку".

Виктория Крутая расположилась на шезлонге у бассейна в полосатом купальнике - точнее, только в его нижней части. Женщина поразила откровенным кадром в модной солнцезащите.

Подписчики отметили, что Виктория обладательница женственных форм и фото получилось отменным, что не может не радовать.

Волосы знаменитость собрала в пучок и позировала с несколько надменным выражением лица.

Ранее мы писали, что внучка звезды сцены Михаила Боярского Екатерина Боярская показала, как прогуливалась.

Модель и звезда сети отдохнула в непринужденной обстановке.

Так, на новом опубликованном Екатериной видео, оформленном, в популярном сейчас несколько ретро-стиле, а-ля "камера из 90-х", фигуристая красавица прогулялась в коротеньком платице.

Екатерина всячески кокетничала на камеру со взъерошенными волосами. Фигуристая блондинка то отдалялась, то приближалась к ней, улыбаясь:

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