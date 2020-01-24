Известная украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, показала себя крупным планом

На фото Александра позирует крупным планом и видно только лицо. Волосы при этом распущены, хотя и заправлены за уши. Под глазами можно увидеть белую пудру или что-то подобное. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

В комментарии под фото Зарицкая отметила, что клип "Плакала" уже собрал 300 миллионов просмотров в социальных сетях. Также она решила разыграть несколько билетов на концерт за ответ, сколько раз фанаты смотрели данный клип.

Пользователи начали активно делиться с Александрой, кто сколько раз смотрел клип. Цифры поражают, ведь некоторые посмотрели ролик более сотни раз.

Также фанаты активно хвалили внешность девушки. Еще они поставили более пяти тысяч лайков под фотографией.

Ранее мы сообщали, что раздетая солистка KAZKA без стыда показала самые сокровенные места.

На фото Александра позирует в море. Зарицкая избавилась от одежды и видно только шляпу, которая защищает ее от солнца. При этом певица не забыла прикрыть пятую точку смайликом, чтобы фотографию не сделать слишком откровенной. На фоне можно увидеть только воду и небо, а также приближающуюся волну.

"Отчаянные действия ради идеального загара", - подписала кадр Зарицкая.

Фанаты не смогли оценить такое пикантное фото или написать комментарии. Оно было опубликовано в сторис, где такая функция отсутствует.

Сообщалось, что солистка "KAZKA" потрясла упругими мячиками перед красавцем.

Солистка коллектива Александра Зарицкая опубликовала несколько фотографий бэкстейдж со съемок видеоработы.

На снимках присутствует певица в наряде, который обтянул ее пышные формы. Также от взгляда не утаить глубокое декольте платья. Солитска "KAZKA" широко улыбается и находится рядом с парнем-моделью во время общения с Бадоевым.

Напомним, сочная солистка KAZKA без стыда спустила рубашку ради пикантных кадров

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