Звезда позировала со своей группой

Украинская певица Александра Зарицкая из группы "KAZKA" поделилась новыми снимками со своими коллегами

Артистка разместила фотографии в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Для яркой фотосессии Александра выбрала тонкую маечку оранжевого оттенка. Наряд подчеркнул пышные груди украинской знаменитости.

Также звезда надела что-то похожее на светлый плащ или балахон. Завершали ее образ длинные волнистые волосы, которые развеял ветер.

Коллеги Зарицкой позировали в футболке и рубашке.

В посте Александра вспоминает, что долгое время проводила с группой во время перелетов. Как отметила звезда, они поняли, что мир подчиняется влюбленным.

"В течение жизни мы высоко взлетаем, глубоко ныряем, ищем смыслы, а все ради того, чтобы сказать важнейшему человеку: «Мне тебя так мало-мало»", - написала солистка KAZKA.

За час пост группы Александры собрал более 2000 лайков.

"Очень уважаю, люблю и обнимаю вас всех. Мы - такие разные, но все равно все заслуживаем счастья, и несмотря на жизненные трудности и негатив, всегда верим в лучшее ... 🌞❤️💟💖💞💝💓💕❤️💜💙💞💛💚💖💗❤️💕💓💜", "Красиво написано", "I love u Kazka", - написали пользователи сети.

Напомним, недавно Зарицкая с влажными волосами и в солнечных очках предстала в купальнике терракотового цвета. Сквозь ткань проступают самые пикантные детали.

Будоражащие фантазию пышные формы артистки вызвали бурю в соцсети. Пляжное фото Саши менее чем за сутки лайкнули почти 20 000 человек.

Ранее мы писали, что Зарицкая позировала, втянув сочные формы в облегающий купальник, который эффектно подчеркивает ее аппетитные прелести.

Уточним, что звезда выбросила снимок в Сторис, поэтому ее поклонники открыто не смогли высказаться о формах кумира.

Напомним также, что Зарицкая позировала в одном купальнике и цепочке, выставив напоказ аппетитные формы. На голове звезды видно фильтр из Instagram, который отвечает на рандомные вопросы.

Как можно заметить, Зарицкая была удивлена конечным ответом.

Напомним, солистка KAZKA показала, как выглядела задолго до популярности

А еще Politeka писала, что соблазнительная солистка KAZKA убила роковым образом

Также Politeka сообщала, что солистка KAZKA устроила зажигательные танцы на камеру