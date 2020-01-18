27-летняя солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая покорила тысячи мужских сердец откровенным кадром

Как передает Politeka.net, Саша поделилась в своем микроблоге пикантным фото и видео с отдыха на Шри-Ланке (чтобы посмотреть, проскролльте вниз). Так, горячая Зарицкая с влажными волосами и в солнечных очках предстала в купальнике терракотового цвета. Сквозь ткань проступают самые пикантные детали. Будоражащие фантазию пышные формы артистки вызвали бурю в соцсети. Пляжное фото Саши менее чем за сутки лайкнули почти 20 000 человек.

На видео певица прогуливается по пустынному пляжу, наслаждаясь моментами отдыха.

Зарицкая в подписи к кадрам поделилась своими наблюдениями о том, как превратить отдых на Шри-Ланке в настоящий рай. Артистка рассказала о любимых местах. По ее словам, чтобы в полной мере ощутить весь местный колорит, следует отдалиться от протоптанных миллионами туристов путей, и выбирать самые дикие места, где еще не ступала нога путешественника.

"Моя рекомендация - садитесь в авто или тук-тук и езжайте как дальше от цивилизации)) Я, например, нашла свой рай в маленьком поселке Arugambay", - написала Саша, - Езжайте дальше, где нет туристов, знакомьтесь с местными, они все расскажут и покажут вам))) P.S. а также местные очень вкусно готовят !!! ❤️"

Комментирующие пришли в полный восторг от натуральной красоты девушки. Ее смелый вызов этому миру не прошел бесследно.

"Саша, Ви дуже гарна співачка і просто гарнюня дівчина💜"

"Як же я тебе люблю❤️❤️❤️. Таке фото щире‼️🥰"

"Кошечка 😍"

"Там видать по тебе настоящий рай🤗🤗"

"my heart stopped" (с англ. "мое сердце остановилось")

"Кровь с молоком или как говорила моя бабушка <<Нівроку..>>. Круто, удачи🤘✌️👍"

Еще одна украинская красотка находится сейчас на тропическом курорте. Речь о певице Насте Каменских, которая проводит новогодний отпуск в Мексике. Судя по геометкам с фото артистки, она отдыхает в Тулуме.

Каменских активно делится с поклонниками пикантными кадрами. В частности, она похвасталась роскошными формами в черном бикини на пляже. Загорелая звезда "замерла" в полушаге.

Также Каменских ошеломила фантастическим роликом, где она принимает душ на фоне пальм.

Напомним, солистка KAZKA показала, как выглядела задолго до популярности

А еще Politeka писала, что соблазнительная солистка KAZKA убила роковым образом

Также Politeka сообщала, что солистка KAZKA устроила зажигательные танцы на камеру