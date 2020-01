View this post on Instagram

В рубриці «Саша-блогер» 🤣 сьогодні топ-3 місць, які треба відвідати на Шрі-Ланці: 🏖 1. Океан. І бажано побільше. Моя рекомендація — сідайте в авто або тук-тук і їдьте як найдалі від цивілізації)) Я, наприклад, віднайшла свій рай у маленькому селищі Arugambay. 2. Дуже мальовниче містечко в горах Ella з найкращими людьми, водоспадами і чайними плантаціями. 3. Вивчайте культуру і відвідуйте святі місця. Моє місце сили – Buduruwagala Bodisathawa Pilima. Не їдьте в усім відомі і найпопулярніші міста типу Weligama Або Merissa beach. Якщо хочете побачити справжню Шрі-Ланку – їдьте далі, де немає туристів, знайомтесь з місцевими, вони все розкажуть і покажуть вам))) P.S. а також місцеві дуже смачно готують!!! ❤️