Известная украинская певица Александра Зарицкая, которая является солисткой популярной группы KAZKA, опубликовала кадры с отдыха

Об этом пишет Рoliteka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, KAZKA показала, как выглядит в купальнике. При чем, купальник и волосы звезды было мокрое. Она потрясающе позирует для фото, демонстрируя идеальную загар и тату. Певица дополнила свой образ очками и бусами. На фоне, за спиной Зарицкой можно увидеть пляжный пейзаж.

«В рубрике «Саша-блогер». сегодня топ-3 мест, которые нужно посетить на Шри-Ланке: 1. Океан. И желательно побольше. Моя рекомендация — садитесь в авто или тук-тук и езжайте подальше от цивилизации. Я, например, нашла свой рай в маленьком поселке Arugambay. 2. Очень живописный городок в горах Ella с лучшими людьми, водопадами и чайными плантациями. 3. Изучайте культуру и посещайте святые места. Мое место силы – Buduruwagala Bodisathawa Pilima», – рассказала она.

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Также она посоветовала не посещать популярные города для туристов.

«Не езжайте во всем известные и самые популярные города типа Weligama Или Merissa beach. Если хотите увидеть настоящую Шри-Ланку – поезжайте дальше, где нет туристов, знакомьтесь с местными, они все расскажут и покажут вам. P. S. а также местные очень вкусно готовят!!!», – поделилась певица.

В комментариях под фото и видео певицы написали много комментариев.

«Был на Шри-Ланке, одно из излюбленных местах для отдыха. Но если уехать подальше от туристических мест, то там практически никто не понимает английский. Поэтому пообщаться с местными проблематично.», «Ты дьявольски красивая», «Какая ты классная», «Ты шикарная», «Все хорошо и прилично», «Кровь с молоком или как говорила моя бабушка <<Не сглазить..>>. Круто, удачи🤘✌️👍», «Вау», «красотка», «Очень интересный отдых, мечтаю о удивительных впечатлениях», «Тяжело славная», «Хорошо выглядишь», – написали в сети.

Напомним, солистка KAZKA показала, как выглядела задолго до популярности

А еще Politeka писала, что соблазнительная солистка KAZKA убила роковым образом

Также Politeka сообщала, что солистка KAZKA устроила зажигательные танцы на камеру

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В рубриці «Саша-блогер» 🤣 сьогодні топ-3 місць, які треба відвідати на Шрі-Ланці: 🏖 1. Океан. І бажано побільше. Моя рекомендація — сідайте в авто або тук-тук і їдьте як найдалі від цивілізації)) Я, наприклад, віднайшла свій рай у маленькому селищі Arugambay. 2. Дуже мальовниче містечко в горах Ella з найкращими людьми, водоспадами і чайними плантаціями. 3. Вивчайте культуру і відвідуйте святі місця. Моє місце сили – Buduruwagala Bodisathawa Pilima. Не їдьте в усім відомі і найпопулярніші міста типу Weligama Або Merissa beach. Якщо хочете побачити справжню Шрі-Ланку – їдьте далі, де немає туристів, знайомтесь з місцевими, вони все розкажуть і покажуть вам))) P.S. а також місцеві дуже смачно готують!!! ❤️

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