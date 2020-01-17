Известная украинская певица Александра Зарицкая, которая является солисткой популярной группы KAZKA, опубликовала кадры с отдыха
Об этом пишет Рoliteka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Так, KAZKA показала, как выглядит в купальнике. При чем, купальник и волосы звезды было мокрое. Она потрясающе позирует для фото, демонстрируя идеальную загар и тату. Певица дополнила свой образ очками и бусами. На фоне, за спиной Зарицкой можно увидеть пляжный пейзаж.
«В рубрике «Саша-блогер». сегодня топ-3 мест, которые нужно посетить на Шри-Ланке: 1. Океан. И желательно побольше. Моя рекомендация — садитесь в авто или тук-тук и езжайте подальше от цивилизации. Я, например, нашла свой рай в маленьком поселке Arugambay. 2. Очень живописный городок в горах Ella с лучшими людьми, водопадами и чайными плантациями. 3. Изучайте культуру и посещайте святые места. Мое место силы – Buduruwagala Bodisathawa Pilima», – рассказала она.
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Также она посоветовала не посещать популярные города для туристов.
«Не езжайте во всем известные и самые популярные города типа Weligama Или Merissa beach. Если хотите увидеть настоящую Шри-Ланку – поезжайте дальше, где нет туристов, знакомьтесь с местными, они все расскажут и покажут вам. P. S. а также местные очень вкусно готовят!!!», – поделилась певица.
В комментариях под фото и видео певицы написали много комментариев.
«Был на Шри-Ланке, одно из излюбленных местах для отдыха. Но если уехать подальше от туристических мест, то там практически никто не понимает английский. Поэтому пообщаться с местными проблематично.», «Ты дьявольски красивая», «Какая ты классная», «Ты шикарная», «Все хорошо и прилично», «Кровь с молоком или как говорила моя бабушка <<Не сглазить..>>. Круто, удачи🤘✌️👍», «Вау», «красотка», «Очень интересный отдых, мечтаю о удивительных впечатлениях», «Тяжело славная», «Хорошо выглядишь», – написали в сети.
Напомним, солистка KAZKA показала, как выглядела задолго до популярности
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