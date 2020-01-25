Фотомодель и фитнес-блогер, звезда сети и ТВ Полина Логунова оголилась на отдыхе

Жена Дмитрия Ступки из известной актерской династии на новом фото умудрилась попозировать так, что на ее оголенном теле воообще не видно ничего из одежды. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Полины.

Звездная красавица присела на песок у линии берега - снимок был сделан из заднего и несколько верхнего, если можно так выразиться, ракурса. Телеведущая на фото продемонстрировала свой эффектный загар, а также небольшую татуировку. Волосы артистка присобрала в пучок и лицо свое фотографу не показывала.

Как известно, сейчас знаменитость отдыхает во Въетнаме вместе со своей семьей. Поклонникам откровенные кадры, публикуемые Полиной очень нравятся - они находят звездную телеведущую привлекательной, "соблазнительной", некоторые ее даже назвали "горячей красоткой".

Напомним, ранее Полина Логунова поделилась фото в весьма романтической обстановке. Романтической - говорят одни, "типичной" - настаивают другие, "неподобающий вид" у знаменитости на фото - убеждены третьи.

Как бы там ни было, Полина застыла на качеле стоя в открытом купальнике. Видно, что на пляже очень жарко - загорелая красавица-телеведущая вся "блестит" на снимке, ее кожа явно почувствовала на себе весь эффект местного палящего солнца и была также измазана в песке.

На знаменитости был, похоже, раздельный купальник непонятного цвета - к фото, очевидно, применен фильтр при публикации.

Кроме прочего, фаны звезды ТВ и сети выделили подтянутую фигуру Логуновой, а также поблагодарили ее за полезные советы по уходу з собой; были и такие, которые назвали жену Дмитрия Ступки "горячей красоткой" и заявили, что кадр сзади "удачен, побольше бы таких".

Напомним, обнажённая жена Ступки выставила напоказ все свои прелести: «Вот это формы!»

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