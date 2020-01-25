Анастасия Заворотнюк чудом спаслась от смерти

Об этом пишут российские СМИ, передает Politeka.net ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, в социальных сетях опубликовали раритетное видео с программы "Битва экстрасенсов", в эфире которой Анастасия Заворотнюк раскрыла одну из своих тайн.

Как оказалось, в пятилетнем возрасте Анастасия Заворотнюк оказалась на грани смерти.

Тогда будущая артистка перенесла операции на горле из-за сильнейшего воспаления гланд, что едва не убило ее. С того света ее в буквальном смысле вытащил опытный хирург.

Суеверные будут утверждать, что над Анастасией Заворотнюк висит некое проклятие или же злой рок. Но хочется верить, что "моя прекрасная няня" и в этот раз сумеет победить серьезную болезнь и продолжить карьеру на телевидении.

А пока популярная российская артистка проходит лечение уже в новой клинике, где ее поддерживают супруг Петр Чернышев, мать и дети.

Ранее мы рассказывали о том, что звезда "Моей прекрасной няни" внезапно исчезла из больницы. Журналисты выяснили, что популярную артистку Анастасию Заворотнюк, вероятнее всего, выписали из больницы.

По данным журналистов, артистку выписали из клиники, где она проходила лечение и реабилитацию. Сейчас она якобы находится дома.

Как утверждают журналисты со ссылкой на источники, врачи отправили Заворотнюк домой, потому что не видят смысла в лечении. Специалисты считают, что она обречена. При этом есть информация, что артистку ждет экспериментальное лечение в США.

Родные популярной артистки категорически отказываются общаться с журналистами и как-то комментировать состояние Анастасии Заворотнюк, из-за чего в социальных сетях появляются множество слухов.

Напомним, больную раком Заворотнюк настигла новая беда

А еще Politeka писала, что родные больной раком Заворотнюк ошарашили заявлением

Также Politeka сообщала, что появились кадры счастливой Заворотнюк с любовником под новогодней елкой