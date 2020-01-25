Российская актриса Татьяна Кравченко, известная по роли Валюхи Будько в сериале "Сваты", решила поностальгировать

Как передает Politeka.net, артистка выложила на своей страничке в Инстаграм кадр с четвертого сезона "Сватов", действия которого происходили в Крыму.

На фото она изображена сидя за столом в своем неизменном халате. Четвертый сезон сериала снимали в Крыму и согласно сценарию, семья Будьков и Ковалевых прилетают в лагерь «Артек», чтобы навестить внучку. Посторонним запрещен вход в лагерь, но сваты пытаются прорваться на территорию.

Чтобы быть ближе к Жене, они селятся в соседнем частном пансионе, где сталкиваются со своенравной хозяйкой пансиона Ларисой. Недовольные хамским обслуживанием, вскоре сваты решают создать свой собственный отель в духе «СССР».

"Воспоминания...", - с ноткой ностальгии подписала она свой пост.

В комментариях подписчики Татьяны разделили ее чувства и, как всегда, поинтересовались датой выхода нового сезона "Сватов".



"Сваты.... Не с чем даже и сравнить", "А когда новый сезон, кто знает? ", "Спасибо вам огромное за такой добрый сераил", " Смотрим каждый день", "Наша любимая Валентина Петровна, Валюха", "Моей дочери 2,5 года она вас обожает мы смотрим Сваты по вечерам каждый день ))) "- писали под постом актрисы.

Ранее мы сообщали, Татьяна Кравченко обескуражила сеть, снявшись в обнимку с актером Александром Панкратовым-Черным. В кадре она нежно обняла коллегу за руку. При этом оба довольно улыбаются в объектив.