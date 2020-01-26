Дочь экс-нардепа Михаила Добкина Алла обратилась за советам к своим подписчикам.

Импровизированный опрос она устроила на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Девушка опубликовала три фотографии в разных очках, спросив у фанатов, какие очки ей лучше купить.

«Голосуем, товарищи! Я за все 3 пары», - отметила Алла.

Поклонники 27-летней блогерши в комментариях высказывали свое мнение по поводу того, какие очки лучше купить девушке.

«Действительно, все три пары хороши, но первые заслуживают отдельного внимания)», «Но если не можете выбрать, берите все», «Везде идеальна», «Выбрать одни не вариант)) все 3 нужно брать», «По моему мнению: 1 - ничего особенного. 2 - стильно. 3 - скромно-стильно!», - советуют подписчики.

Правда, не все бросились помогать дочке бывшего нардепа. Одна из подписчиц отметила, что Алла Добкина слишком шикарно живет.

«Роскошная жизнь: Дочь Добкина покупает 3 пары очков за раз!», - заметила девушка.

Как известно, дочь Добкина нередко удивляет шикарными покупками и роскошными фотосессиями. Недавно она также выступила на празднике своего отца «Вечерний Добкин». Девушка даже вышла на сцену, спев песню «Музыка нас связала».

«Немного не по нотам, но ничего», - отметили подписчики, добавив, что выступление девушки было искренним.

Отметим, что у Михаила Добкина четверо детей. Двое детей от первого брака – Алла и Николай, а также двое детей от второго брака – Ева и Полина. Судя по профилю Аллы Добкиной в Инстаграм, она поддерживает тесные отношения со своим отцом. Сам Добкин также является активным пользователем этой социальной сети. В Инстаграм он публикует фото с отдыха и делится рабочим моментами из своей жизни.

Напомним, что дочь Добкина раскрыла секрет роскошной фигуры: "минимум три раза в неделю".

Также Politeka писала, что Алла Добкина спустила платье ради пикантной фотосессии, отец не сдержался: "Разъелась".

А еще Politeka сообщала, что Добкина посветила "фруктами" в номере отеля: "Даже на фото видно, какой...".