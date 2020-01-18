Алла Добкіна показала підписникам свою спортивну підтягнуту фігуру, і мотивувала їх негайно бігти в тренажерний зал

Нове фото 27-річна красуня опублікувала на своїй сторінці в соцмережі, передає Politeka.

На дівчині – червоний спортивний топ, що відкриває плаский підтягнутий живіт, і сірі лосини.

У підписі до світлини Алла повідомила, що знову активувала «спортрежим», оскільки свята святами, а попу качати потрібно щодня.

За словами дівчини, заняття в спортзалі мінімум три рази на тиждень повинні стати правилом, оскільки краще підтримувати результат і не запускати себе, ніж потім за тиждень намагатися різко схуднути.

«Взагалі різке схуднення - це завжди погано. Шкіра не встигає підтягнутися, а якщо не тренуватися..то і м'язи взагалі зникнуть. А що нам потрібно? Гарне, здорове і підтягнуте тіло», – наголосила Добкіна й ініціювала спортивний місяць.

У коментарях користувачі не поскупилися на компліменти.

«Королева», «Молодчинка, так тримати», «Красуня», – пишуть фанати.

Раніше ми розповідали про те, що дівчина похвалилася в мережі знімком у пікантному вбранні. Алла позувала у відвертій сукні з відкритою спиною. Вона спустила наряд з плечей, прикривши груди руками. В результаті виріз на спині дійшов до п'ятої точки дівчини.

Ми також писали, що дочка Добкіна показала личко свого сина Марка. Вона зробила селфі з малюком на руках. Сама молода мама на знімку була з серйозним виразом обличчя і впевнено дивилася в камеру.

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