Дочка відомого українського політика Михайла Добкіна Алла похвалилася яскравим чорно-червоним платтям

На знімку Алла позує на весь зріст, в профіль. При цьому вона спустила з плеча шикарне чорно-червону сукню. Образ Добкіна доповнила чобітьми або берцями чорного кольору і розпущеним волоссям. Фото вийшло дуже пікантним і спекотним. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вчорашній пост зачепив багатьох..буду продовжувати писати свої думки. Скоро на відпочинок, багато вільного часу будемо", - написала Алла під фото.

Фанати встигли поставити майже тисячу лайків за годину. Також вони залишили кілька коментарів, в яких вихваляли красу знаменитості. Михайло Добкін не стримався й зауважив, що дочка "Роз'їлася"

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Красуня поділилася свіжим кадром у своєму мікроблозі в Instagram. Вона зробила селфи, сидячи на журнальному столику. На дівчині одяг чорного кольору: футболка і штани з високою талією, обтянувшие її плоский животик і розкішні стегна. Блакитноока Алла з мінімумом косметики на обличчі трохи зухвало дивиться прямо в об'єктив. На задньому тлі спостерігаємо якийсь хаос на ліжках і розкидану одяг.

Повідомлялося, що донька українського політика Михайла Добкіна, Алла, опублікувала кілька кадрів з вечірки "Вечірній Добкін".

На кадрах дівчина постала в гарному блискучому сукню, пише Рoliteka.net. Алла підкреслила форми глибоким декольте, а завдяки довгому вирізу на спідниці сукні можна було розглянути стрункі ніжки дівчини.

Дочка Добкіна опублікувала відео, на якому сяяла на сцені. Дівчина співала пісню "Музика нас зв'язала", а акомпанували їй професійні музиканти.

Публіка підспівувала дівчині і танцювала під композицію.

"Весілля, банкети..дорого 😂😂", - з іронією написала Алла Добкіна в пості Instagram.

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