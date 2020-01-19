26-річна Алла Добкіна, донька українського політика Михайла Добкіна, приголомшила знімком, зробленим в номері готелю

Як передає Politeka.net, красуня поділилася свіжим кадром у своєму мікроблозі в Instagram. Вона зробила селфі, сидячи на журнальному столику. На дівчині одяг чорного кольору: фуболка і брюки з високою талією, що обтягнули її плоский животик і розкішні стегна. Блакитноока Алла з мінімумом косметики на обличчі злегка зухвало дивиться прямо в об'єктив. На задньому фоні спостерігаємо якийсь хаос на ліжках та розкиданий одяг.

Дівчина привітала шанувальників з Хрещенням Господнім, який в Україні відзначають 19 січня, а також заговорила про улюблені фрукти.

"Навіть на фото видно, який фрукт мій найулюбленіший😂 Зі Святом 🙏🏼💋", - підписала вона кадр.

Примітно, що на журнальному столику помітний тільки один фрукт, і це зелене яблуко.

Коментуючі схвалили прихильність Алли до яблук і привітали у відповідь.

"👀Очі про все говорять( Зі святом. Доброго дня!"

"Ага. Любиш яблука. Молодець"

Раніше ми повідомляли, Добкіна похвасталсь стрункою фігурою у червоному спортивному топі і сірих лосинах. Алла закликала прихильниць, на власному прикладі, забути вже про свята і включити спортрежим. Зокрема, красуня впритул зайнялася своєю "п'ятою точкою", яку не завадило б привести в форму після новорічних застіль.

Коментуючі не скупилися на компліменти, вихваляючи рішучість і наполегливість Алли.

Крім того, ми писали, Добкіна розбурхала фоловерів відвертим чорно-білим знімком, яким вона поділилася в соцмережі. Алла без нижньої білизни укуталась в сукню, яка спала з її плечей. Відкрита спина і плечі з їх хвилюючими вигинами, звабливий погляд і чуттєві пухкі губи нікого не залишили байдужим.

"Так, всі повернулися з відпочинку?😂 Instagram став схожий на туристичний журнал😁 Ну раз всі відпочили..тепер ми починаємо підготовку до відпочинку 😄😋 Через тиждень 👋🏼 Всім гарного дня Ваша А.💋", - підписала фото Добкіна.

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