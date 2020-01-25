В этом году у дочери Примадонны российской сцены Аллы Пугачевой Кристины Орбакайте – важная дата

48-летняя Кристина Орбакайте и ее супруг, 42-летний бизнесмен Михаил Земцов отпразднуют 15-летие семейной жизни, или хрустальную свадьбу, передает Politeka.

По этому поводу на странице одного из фан-клубов Пугачевой в Инстаграмме даже появилось милое фото, на котором Михаил держит Кристину на спине, и оба буквально светятся от чувств.

«Счастливы вместе», – говорится в подписи к снимку.

В комментариях пользователи не жалеют теплых слов:

Отметим, что для Кристины брак с Михаилом стал первым официальным. До этого она жила в гражданском браке с певцом и композитором Владимиром Пресняковым, от которого родила сына Никиту, и чеченским бизнесменом Русланом Байсаровым, отцом ее среднего сына Дени.

Пара познакомились в Майами на дне рождении певца Игоря Николаева. Михаил Земцов не знал, что Орбакайте – успешная певица. Сам он – врач-стоматолог по специальности, владеющий прибыльной клиникой в Майями. Его родители эмигрировали из СССР, но сам он родился и вырос в США.

Пара поженилась 9 марта 2005 года. 30 марта 2012 года у супругов родилась дочь Клавдия.

Семья живет на две страны: Орбакайте работает в России, а Михаил ведет бизнес в США.

Отмечается, что в последнее время все чаще появляются слухи о том, что в семье, несмотря на показное благополучие, не все гладко. Якобы супруги давно никуда не выходят вместе, а их дочь по очереди проводит время то в РФ, то у отца в Америке. Так ли это – пара не признается.

По словам Филиппа Киркорова, Кристина давно на грани развода. Всему виной два фактора: напряженный гастрольный график и жизнь на две страны. Земцов большую часть своей жизни проводит именно в Америке, а вот Кристина «разрывается» на три дома. По слухам, именно по этой причине Михаил стал «гулять от супруги» с гражданкой США Марилл.

Однако неделю назад Кристина поздравила супруга с Днем рождения, и в ее словах нет даже малейшего намека на то, что в семье проблемы.

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