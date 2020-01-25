Украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях
Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников, сообщает Politeka.
Ивлеева из "Орла и Решки" сверкнула прелестями на камеру: "вот это объемы"
Кароль осталась в одном свитере во время жаркой фотосессии: "Так и хочется согреть"
Белла Хадид блеснула в прозрачном платье, едва прикрыв прелести: "до мурашек"
Кардашьян устроила интимную фотосессию с пернатым другом: "Аж глаза закрыл от удовольствия"
Физические нагрузки и постоянные концерты положительно сказываются на внешнем виде Светланы. Свою подтянутую фигуру она демонстрирует как в клипах, так и на сцене, где выступает в весьма откровенных нарядах. Впрочем, певица любит и отдохнуть, что показала сегодня в Инстаграм на своей странице.
Светлана Лобода очень ответственно относится к наполнению своего микроблога и практически каждый день пополняет коллекцию своих снимков. В этот раз артистка показала идеальное и нежное утро на новом фото в Инстаграм. На представленном кадре артистка выглядит счастливой и отдохнувшей, позируя в белоснежном наряде с аккуратными украшениями и новой прической.
Отметим, что довольно часто артистка появляется на публике без челки, однако на редких фото певица, как сегодня, ее показывает. Впервые с такой прической певица появилась на свадьбе сестры.
Днем ранее же Светлана показала, как позировала в пляжном платье-накидке, оголяющем ее формы и длинные стройные ноги.
Дополнила образ массивными украшениями золотистого оттенка (издалека невозможно разглядеть форму длинных сережек и подвески), а также распущенными пышными волосами.
"Я дышу - и значит, я люблю, я люблю - и, значит, я живу", - процитировала Светлана Высоцкого под фото.
Похоже, физические нагрузки и постоянные концерты положительно сказываются на внешнем виде Светланы. Свою подтянутую фигуру она демонстрирует как в клипах, так и на сцене, где выступает в весьма откровенных нарядах. Впрочем, певица любит и отдохнуть, что показала сегодня в Инстаграм на своей странице.
Напомним, похудевшая Лобода поразила цветущим видом на отдыхе
Также Politeka сообщала, что Лобода удивила счастливым видом рядом с повзрослевшей дочерью
А еще Politeka сообщала, что знойная Лобода показала сочное тело в коже и кружеве