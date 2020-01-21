В мережу потрапили кадри, на яких засвітилася Лера Кудрявцева після операції

Російська телеведуча Лєра Кудрявцева поділилася подробицями операції по видаленню грудних імплантів і своїм самопочуттям після цього, повідомляє Politeka.net (щоб дивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Так, телеведуча шкодує, що 15 років тому лягла під ніж пластичного хірурга. За словами знаменитості, у неї тоді була гарна груди.

«Я увійшла в новий рік чистий як травнева троянда! Я дуже задоволена і, слава богу, що позбулася цих моторошних "балконів"», – заявила вона в інтерв'ю журналістам російського телеканалу МУЗ-ТВ.

У грудні лікарі виявили, що один з грудних імплантів Кудрявцевої порвався близько 5-6 років тому і розтікся по м'язам. Ніяка біль і симптоми не були присутні, крім звичайної головного болю і занепаду сил, які притаманні всім жителям мегаполісу. Одного разу вона зайшла почитати дослідження про маммопластику і зважилася на МРТ.

«Це була не просто операція - розкрили імпланти, зняли - і все. У мене в одній грудей був порваний імплант, він розтікся, хоча хірурги кричать, що він не може розтектися. Він не може розтектися за рік, але в мене це було довго. Я про це не знала. І тому він мігрував-мігрував і перетворився в результаті в таку кашу, яку виколупували у мене з м'язів», – шокувала подробицями телеведуча.

Зазначимо, що на інтерв'ю вона прийшла в закритому брючному костюмі червоного кольору з чорним топом, а не з декольте, як увійшло у звичку.

Також Лера Кудрявцева розповіла, що їй не тільки не можна полетіти у відпустку в теплі країни, але і приймати гарячі сауни і купатися в басейні.

Раніше вона заявила в соцмережі про операції, показавши фото з лікарні:

«15 років тому в Санкт - Петербурзі я поставила імпланти в груди фірми МакГан . На сертифікаті було чорним по білому написано - довічна гарантія , а лікар казав - можна танком тиснути 3. Тоді не було ніякої інформації і ми ще були піддослідні кролики 🐇 4. Щороку проходжу чек - ап . Відправили на Узд , потім на МРТ з констрастом . Вердикт! Лівий імплант порваний , протікає років 5-6 куди тільки можна було затекти :((( в терміновому порядку операція з видалення імплантів з капсулою і видалення силікону з тканин . Дуже агресивна операція, дуже».

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