Телеведуча Лера Кудрявцева, яка перенесла екстрену операцію з видалення грудних імплантів, зробила несподівану заяву про особисте життя
В Мережі буквально спалахнув скандал.
У короткому відео «Сторіс» і Instagram зірка показала свою подругу, яку представила дуже дивним чином.
"Моя коханка, Ірчик. Це мама коханки", – заявила Лера Кудрявцева. На кадрах з'явилася симпатична брюнетка і її мати з яскраво-рожевими волоссям.
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Звичайно таку пікантну інформацію миттєво підхопили. Так, у Телеграм-каналі "Тільки нікому" розмістили відгук на новину від інформаційного агентства "Версія".
"Початок перевтілення… Кудрявцева видалила імплантати, щоб стати чоловіком заради подруги-коханки?" – йдеться у матеріалі.
Крім того, заявляється, що Лера Кудрявцева нібито повністю забезпечує нову "кохану".
Телеведуча, побачивши реакцію ЗМІ, відреагувала лаконічно. Вона розмістила фрагмент статті в "Сторіс" з підписом "Більше дичини".
Нагадаємо, за словами Кудрявцевої, силіконові імплантати були встановлені 15 років тому з «довічною гарантією», а лікар казав, що їх «можна танком тиснути». Але чергова перевірка показала, що один з них протікає 5-6 років. Довелося робити термінову операцію і витягувати силікон.
Зірка детально розповідала про операції. Курдрявцева також показала, як виглядає її груди після операції. Тепер від колись пишних форм не залишилося і сліду. Втім, теледіва не раз відзначала, що зараз для неї головне уберегти інших від подібної помилки.
У мережі передплатники підтримують артистку, дякують за відвертість, і відзначають, що мало хто зважився б на таке.
Зазначимо, колишній коханець Сергій Лазарєв ніколи не приховував, що його не вражає штучний бюст Лери Кудрявцевої. Але це ніколи не ображало телеведучу.
«Сергій, досі сміюся від твого «Мені твої з*ськи ніколи не подобалися», зазначила вона.
Як відомо, зоряна пара зустрічалася з 2008 року і їх роман тривав 4 роки, але прихильники вважали ці відносини "награними".
Нагадаємо, Лазарєв жорстко пройшовся по зоряній коханці, яка втратила грудей: "Ніколи не подобалися...".
Як повідомляла Politeka, трагедія у коханки Лазарєва: зірка назавжди попрощалася з грудьми, хірург розповіла все.
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