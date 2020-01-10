Телеведуча Лера Кудрявцева, яка перенесла екстрену операцію з видалення грудних імплантів, зробила несподівану заяву про особисте життя

В Мережі буквально спалахнув скандал.

У короткому відео «Сторіс» і Instagram зірка показала свою подругу, яку представила дуже дивним чином.

"Моя коханка, Ірчик. Це мама коханки", – заявила Лера Кудрявцева. На кадрах з'явилася симпатична брюнетка і її мати з яскраво-рожевими волоссям.

Звичайно таку пікантну інформацію миттєво підхопили. Так, у Телеграм-каналі "Тільки нікому" розмістили відгук на новину від інформаційного агентства "Версія".

"Початок перевтілення… Кудрявцева видалила імплантати, щоб стати чоловіком заради подруги-коханки?" – йдеться у матеріалі.

Крім того, заявляється, що Лера Кудрявцева нібито повністю забезпечує нову "кохану".

Телеведуча, побачивши реакцію ЗМІ, відреагувала лаконічно. Вона розмістила фрагмент статті в "Сторіс" з підписом "Більше дичини".

Нагадаємо, за словами Кудрявцевої, силіконові імплантати були встановлені 15 років тому з «довічною гарантією», а лікар казав, що їх «можна танком тиснути». Але чергова перевірка показала, що один з них протікає 5-6 років. Довелося робити термінову операцію і витягувати силікон.

Зірка детально розповідала про операції. Курдрявцева також показала, як виглядає її груди після операції. Тепер від колись пишних форм не залишилося і сліду. Втім, теледіва не раз відзначала, що зараз для неї головне уберегти інших від подібної помилки.

У мережі передплатники підтримують артистку, дякують за відвертість, і відзначають, що мало хто зважився б на таке.

Зазначимо, колишній коханець Сергій Лазарєв ніколи не приховував, що його не вражає штучний бюст Лери Кудрявцевої. Але це ніколи не ображало телеведучу.

«Сергій, досі сміюся від твого «Мені твої з*ськи ніколи не подобалися», зазначила вона.

Як відомо, зоряна пара зустрічалася з 2008 року і їх роман тривав 4 роки, але прихильники вважали ці відносини "награними".

Нагадаємо, Лазарєв жорстко пройшовся по зоряній коханці, яка втратила грудей: "Ніколи не подобалися...".

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