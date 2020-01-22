В кінці минулого року 48-річна російська телеведуча Лера Кудрявцева, яку пов'язували романтичні стосунки зі співаком Сергієм Лазарєвим, перенесла серйозну операцію, позбувшись силіконових грудей

Лера приголомшила шанувальників, коли виставила фото з крапельницею в руці у своєму мікроблозі в Instagram. Вона розповіла про те, що 15 років тому збільшила бюст в "перевіреній" клініці в Москві, і ось в кінці 2019 року з'ясовується, що один з імплантів лопнув, причому ще кілька років тому. Так що його вміст весь цей час "плав" в тілі знаменитості.

Кудрявцева терміново лягла під ніж, щоб позбутися залишків імпланта і видалити інший.

"Мігрував-мігрував і перетворився в результаті на кашу, яку і виколупували у мене з м'язів", – ділилася Кудрявцева.

Також зірка пояснила причину, чому зважилася розповісти всю правду в соцмережі. Жінка хотіла попередити інших представниць прекрасної статі: обов'язково вчасно проходити медогляди у мамолога та обережніше ставитися до вибору клініки, де роблять пластичні операції.

На цьому, як з'ясувалося, кошмари Кудрявцевої не закінчилися. По поверненню додому після хірургічного втручання їй стало гірше. Зірка зрозуміла, що поки була в клініці, її "підтримували" уколи сильного знеболювального.

"Перші три дні, перебуваючи в клініці, я ще не розуміла проблеми, тому що мені кололи знеболювальні в неймовірних кількостях. А от коли вийшла, було важко фізично. На носі Новий рік, потрібно готувати, зустрічати гостей, а мені сказали: "Лежи вдома. Просто лежи!" – поділилася Лера в інтерв'ю виданню "СтарХіт".

Кудрявцева додала, що їй навіть заборонили брати на руки маленьку дочку. На щастя, близькі та друзі були поруч.

Раніше вона заявила, що була рада позбавитися від імплантів. І тепер ведучій незрозуміла її логіка 15 років тому: навіщо знадобилося збільшувати розмір грудей?

"Я дуже задоволена. Слава Богу, що позбулася цих моторошних балконів. У мене були гарні груди. Не знаю, навіщо я зробила їх!" – зізналася Лера.

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