Российская певица украинского происхождения Наташа Королева ударилась в ностальгию

На своей странице в соцсети она поделилась видео со съемок клипа на песню «Чуть-чуть не считается», снятым 20 лет назад, в котором одну из главных ролей исполнил сын Д’артяньяна всея Руси Михаила Боярского Сергей, передает Politeka.

Таким образом певица поздравила Сергея с днем рождения. 24 января ему исполнилось 40 лет.

«Когда-то 20 лет назад он любезно согласился стать героем моего видео Чуть-Чуть не считается, покорив меня своей скромностью, целеустремлённостью, хорошим воспитанием и великолепными авторскими песнями!!! Сегодня, наблюдая за его делами, гражданской позицией, в которой чувствуешь огромное желание изменить нашу с вами жизнь в лучшую сторону, я очень хочу поздравить с днём рождения Сергея Михайловича Боярского!!! И пожелать творческого вдохновения в реализации порой очень непростых задач!», – подписала она публикацию.

На видео – совсем еще молодая певица, которой на момент съемок было 26 лет, и 20-летний сын легендарного актера.

Сегодня Сергей Боярский – депутат Госдумы и первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, сопредседатель Центрального совета сторонников партии «Единая Россия».

В комментариях одни пользователи поностальгировали вместе с Наташей, другие же раскритиковали депутатскую деятельность Боярского. В частности, ему припомнили закон о повышении пенсионного возраста в России.

«Люблю эту песню. Наташа, когда же выйдет ваш новый альбом?», «Боже, Наташа!!!! Этот клип!!!! Эта песня!!!! А ваши парики!!!!! Это было бомбой в моей голов», «И какая его гражданская позиция?! И чем это он хочет НАШУ жизнь улучшить? Какими такими добрыми делами он известен?», «он производит впечатление приспособленца и мямли со своей «гражданской позицией»)», «ПОЗОР ему, ничего он не желает изменить, он поддерживал продление пенсионного возраста, а влез он в думу только ради своего благосостояния», «Более, того, он один из инициаторов этого Закона. Все Законы, которые он предлагает – антинародные», – пишут люди.

Ранее мы писали о том, что Боярский угодил в крупный скандал. Актер в эфире одной из телепередач высказался о роли женщины в этом мире. По его словам, есть только одна причина существования для женщин - быть матерью. Прекрасная половина человечества восприняла данное мнение Боярского враждебно.

Напомним, Тарзан без штанов и с крыльями заставил Королеву гордиться.

Как сообщала Politeka, Михаил Боярский поразил внешним видом.

Также Politeka писала, что Боярский раскрыл личную тайну о супруге и детях.