У мережі з'явився яскравий знімок з Сергієм Лазарєвим - на фото він позує з сім'єю

Загальновідомий факт: у популярного російського артиста двоє дітей - син Микита шести років і дворічна донечка Ганна, а ось хто є біологічною матір'ю малюків Лазарєва - громадськість лише губиться у здогадах. Але опублікований в одній з соцмереж новий сімейний знімок співака, породив чимало протиріч і навіть чуток.

Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-Instagram-аккаунт Лазарєва. У підписі до фото підписників сторінки вітають з новорічними святами і найпримітніше на фото те, що на ньому видно відому російську співачку Поліну Гагаріну.

Артисти і діти розміщені на фото біля ялинки і посміхаються, примітно, що багато користувачів не одразу зметикували, що знімок - це всього-навсього майстерний фотошоп.

Підписники сторінки і "випадкові перехожі" через побачене писали в коментарях різне - хтось хотів би, щоб картинка була відображенням реальності і Лазарєв з Гагаріної дійсно були парою у житті, хтось - що нема чого робити такі "фото", хтось - що діти дуже схожі на свого батька, а хтось і зовсім писав про красу голосистої співачки Гагаріної:

"Поліна - красуня!"

"шикарно виглядають"

"...Навіщо таке робити???"

"Малятко - копія тата"

Нагадаємо, як відомо, співак Сергій Лазарєв дружить з Поліною Гагаріною, у якій теж, як і у співака, є діти. Раніше артист опублікував спільний зі співачкою знімок.

На святковому фото співак показав свою "шведську сім'ю" - постав на фото з Катериною Варнавою - коміком, Поліною Гагаріною - співачкою, а також популярними в Росії артистом комедійного жанру і популярним в цій країні танцюристом.

На фото сам Лазарєв постав в досить аскетичному вбранні - чорній футболці і сірому піджаку, широко посміхаючись. Дами були святково і яскраво вбрані, інші чоловіки - трохи скромніше.

Так шанувальники просто обожнюють Сергія Лазарєва - пишуть в коментарях про його красу і таланти - артист і ко презентували, заочно, спільний виступ. Деякі, правда, відзначили, що Сергій трохи постарів.

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