Популярна співачка Поліна Гагаріна похвалилася відпочинком на Мальдівах

Крім іншого, російська артистка продемонструвала підтягнуте тіло і бездоганну, на думку багатьох її фоловерів, фігуру. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості.

Так на нових опублікованих знімках зірка сцени красується в роздільному купальнику, стоячи в басейні і тримаючи в руках водний пістолет:

«Чоловік сказав написати щось розумне до цих фотографій .... Ееее... аааа... нуууу... загалом, тут добре😂🙈», - підписала артистка свої знімки. Голосиста Гагаріна здивувала публіку у мережі відмінною фізичною формою, вона на фото посміхалася, трохи кривлялась, потягуючи коктейль.

Підписники відзначили, що Поліна "просто неймовірна красуня" і її фігура - ідеальна, а також побажали артистці гарного відпочинку.

Нагадаємо, як відомо, співак Сергій Лазарєв дружить з Поліною Гагаріною. Раніше артист опублікував спільний з співачкою знімок.

На святковому фото співак показав свою "шведську сім'ю" - постав на фото з Катериною Варнавою - коміком, Поліною Гагаріною - співачкою, а також популярними в Росії артистом комедійного жанру і популярним в цій країні танцюристом.

На фото сам Лазарєв постав в досить аскетичному вбранні - чорній футболці і сірому піджаку, широко посміхаючись. Дами були святково і яскраво вбрані, інші чоловіки - трохи скромніше.

Так шанувальники просто обожнюють Сергія Лазарєва - пишуть в коментарях про його красу і таланти - артист і ко презентували, заочно, спільний виступ. Деякі, правда, відзначили, що Сергій трохи постарів.

Нагадаємо, Лазарєв жорстко пройшовся по зоряній коханці, яка втратила груди: "Ніколи не подобалися...".

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