Известная украинская прима-балерина Екатерина Кухар, звезда "Танцев со звездами", присоединилась к мировому флешмобу

На первом кадре Кухар позирует в черной одежде с сумкой через плечо. Это было для "Линкедин", соцсети для рабочих контактов. На втором снимке Екатерина позирует без одежды с пышной прической в черно-белых тонах. Фото было сделано для "Телеграма". На третьем фото балерина вся в блестках и укладкой на волосах, а также ярким макияжем. Это для Инстаграма. На последнем снимке Екатерина в прозрачной одежде с перьями, самый эффектный наряд из всех. Фото было для Фейсбука. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вот и я наконец-то добралась до всеобщего челленджа #dollypartonchallange

А какой образ вам больше всего нравится? Пишите в комментариях название соцсети", - написала Кухар.

Фанаты начали активно спорить, какой из образов самый лучший. Вова Остапчук, украинский телеведущий, поставил смайлики огня и сердечки.

Ранее мы сообщали, что Кухар из "Танцев со звездами" раздвинула ноги прямо на руках красавчика.

На фото Кухар позирует в балетной пачке. Ее в этот момент поднял на руки партнер по выступлению, одной рукой взяв за верхнюю часть ноги, а второй за талию. Екатерина подняла одну ноги выше головы артиста, а вторую загнула за его тело. Фото получилось очень интересным. Его выполнили в черно-белых тонах.

Сообщалось, что Кухар из "Танцев со звездами" поиграла своим достоинством на камеру, приоткрыв платье.

На кадрах Кухар позировала для фотографа в довольно откровенном синем платье. Екатерина положила руки на талию и крутилась для разных ракурсов. Образ балерина дополнила украшением на шее. В этот раз артистка решила не завязывать волосы в хвост и распустила их. На фоне можно увидеть светоотражатели.

Напомним, муж Екатерины Кухар поделился откровенным фото балерины

Также Politeka писала, что Кухар в одном купальнике поразила внешностью в обычной жизни

А еще Politeka сообщала, что Кухар из "Танців з зірками" похвасталась своими красотами в прозрачном платье



