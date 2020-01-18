Муж украинской балерины Екатерины Кухар Александр Стоянов публично признался в любви своей жене.

Премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов поздравил Екатерину Кухар с Днем рождения большим постом на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Как известно, сегодня участница проекта «Танцы со звездами» празднует свое 38-летие. Ее муж в честь этого праздника рассказал, как любит жену и что ценит в ней больше всего.

«Спустя столько лет совместной жизни, ты до сих пор не перестаешь меня удивлять. Сама не расслабляешься и не даешь расслабиться мне. Сколько бы лет не прошло, а я всегда буду смотреть на тебя как впервые: с восторгом, бешенной влюбленностью, страстью и трепетом!», - заявил Стоянов.

По его словам, он с каждым днем все больше любит артистку, и обожает ее за то, кем становится рядом с ней.

«Ты моя поддержка, мое вдохновение, муза! Моя жена и любовница в одном амплуа..)))», - подчеркнул мужчина.

Супруг восхищается тем, как в такой хрупкой девушке может быть спрятано столько физических и моральных сил. Он считает, что у его жены получается идеально все, к чему она прилагает руку.

Поклонники присоединились к поздравлениям и стали желать паре всех благ.

«Поздравляю! Она действительно достойна такой любви и уважения окружающих!!!», «Такие пронзительные слова, просто до слез... сколько трепета, любви, чувства восхищения... Александр, Вы достойны именно такой женщины рядом с Вами.... А еще, знаете, при рождении нас вручают в руки ангелу хранителю, так вот, я думаю, что для Катюши, именно Вы , Александр , и есть тот самый Ангел - Хранитель, который несет Катерину по жизни, оберегает и помогает».

Многие фанаты остались в восторге от слов звезды:

«Слова не мальчика, но мужа», «Поздравления любящего мужчины!!!! Класс!», «Ой, сколько нежности и тепла! Вы замечательная пара, всем бы такой любви. С Днем рождения, Катенька, пускай все в жизни получается!».

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