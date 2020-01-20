Известная украинская прима-балерина Екатерина Кухар, звезда "Танцев со звездами", показала новый снимок в прозрачном черном платье

На снимке Екатерина позирует в черном прозрачном платье выше колена. В нем есть как прозрачные части, так и плотные. Дополнила образ Екатерина босоножками на приличном каблуке. Одну ногу балерина немного загнула . На фоне можно увидеть световое оборудование на штативах. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Невероятная, талантливая, очень нежная, женственная и одновременно сильная и знаковая личность. Катя, поздравляю с Днем Рождения и беспредельно тобой увлекаюсь", - написано в подписи.

День Рождение у Екатерины 18 января. Она отпраздновала вчера свое 38-летие.

Сообщалось, что Кухар из "Танців з зірками" посветила безупречным телом в прозрачной сеточке.

На фото Екатерина предстала в обтягивающем блестящем платье в сеточку, под которым было видно черное боди.

Наряд пришелся по фигуре знаменитости. Балерина находилась на большом сверкающем шаре и улыбалась.

Артистка поднесла свои тонкие пальцы ко лбу. Стоит отметить, что на лице знаменитости - легкий макияж.

Завершила чарующий образ прическа в виде высокого хвоста. Красотка доводит до безумия.

Сообщалось, что известная украинская балерина Екатерина Кухар, звезда "Танцев со звездами" покружилась на камеру в балетной пачке.

Изначально Кухар позировала на носочках в балетной пачке, став на носочки и подняв руку над головой. А после этого показала, как кружиться в сценической одежде. Юбка приподнялась на уровень пояса.

Фанаты не смогли оценить образ Екатерины или прокомментировать ее мастерство. Кадры были опубликованы в сторис, где такая функция отсутствует.

Напомним, муж Екатерины Кухар поделился откровенным фото балерины

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