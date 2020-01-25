Популярная российская исполнительница Глюкоза засветила лишнее во время отдыха на пляже

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram Натальи Чистяковой-Ионовой.

«С днем рождения, моя любовь! Ты - подарок судьбы ❤️ Люблю, твоя Муся», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Глюкоза позирует вместе со своим супругом в мини-бикини, засветив на камеру татуировку на бедре. Идеальные формы звезды стали причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«очаровательная», «богиня», «прикольная тату», «Как минимум – это красиво», «вот это идеальные формы», «ого, я и не знал, что у вас там татушка», - пишут они.

Как сообщалось ранее, певица Глюкоза решила порадовать поклонников новыми откровенными снимками с отдыха.

«Ничто так не украшает женщину, как другая красивая женщина рядом», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Наталья Ионова-Чистякова позирует на фоне моря вместе со своей подружкой. Обе в купальниках и обнимают друг друга. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Все этим кончается», «Натаха, кардан огонь», «Мы точно зависли уже от этого фото», «Крутяхи. Ничесе в какие круги Глю входит», «персик», «какие красивые», - пишут они.

Ранее мы писали, что Глюкоза похвасталась аппетитными формами во время отдыха за границей. Снимки Наталья Чистякова-Ионова (настоящее имя певицы) опубликовала в Instagram.

«Самое удобное на пляже»,- говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных снимках Глюкоза позирует в откровенном черном наряде, выставив напоказ идеальные формы. Дополняла образ исполнительницы шляпа телесного цвета и светлая накидка.

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