Дочь известного украинского политика Михаила Добкина, Алла, опубликовала новое фото с отцом

Сейчас семья Добкиных находится на отдыхе, пишет Politeka.net.

На одном из последних фото в Инстаграм Алла позировала рядом с отцом и бабушкой. Для прогулки она выбрала платье, которое показало ее ножку и подчеркнуло фигуру.

Красотка прикоснулась к плечу отца и посмотрела на него любящим взглядом.

Сам Михаил улыбнулся и посмотрел в сторону. Он был в рубашке и шортах.

"Наш именинник ❤️", - подписала снимок дочь Добкина.

Стоит отметить семья находилась океанариуме.

За час пост Аллы собрал почти 900 лайков и много комментариев. Люди поздравили политика с днем рождения.

"Милое фото👍 Всё ценное рядом🔥", "С Днём Рождения! Мира, любви Вашей семье !!!! Оставайтесь такими же красивыми и любимыми !!!!", "Здоровья крепкого, а остальное всё будет", "Берегите его! С днём рождения, Михаил Маркович", "Здоровья на долгие годы ✌️✌️✌️✌️", "С днём рождения,самого лучшего в мире Папу!!!", "Счастья вашей семье!❤️❤️❤️","Допа, с др", - написали пользователи сети.

Напомним, Алла Добкина опубликовала три фотографии в разных очках, спросив у фанатов, какие очки ей лучше купить.

«Голосуем, товарищи! Я за все 3 пары», - отметила Алла.

Правда, не все бросились помогать дочке бывшего нардепа. Одна из подписчиц отметила, что Алла Добкина слишком шикарно живет.

Ранее сообщалось, что Алла Добкина позировала во весь рост в профиль. При этом она приспустила с плеча шикарное черно-красное платье. Образ Добкина дополнила сапогами или берцами черного цвета и распущенными волосами. Фото получилось очень пикантным и жарким.

"Вчерашний пост зацепил многих..буду продолжать писать свои мысли. Скоро на отдых, времени будем много свободного", - написала Алла под фото.

Пользователи сети оставили несколько комментариев, в которых хвалили красоту девушки.

Напомним также, что Алла позировала в откровенном платье с открытой спиной. Девушка приспустила наряд с плеч, прикрыв грудь руками. В результате вырез на спине дошел до пятой точки девушки.

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