22-летний украинский певец Константин Бочаров, известный как Mеlovin, поделился жаркими снимками из Египта, куда отправился отдыхать после нового года

Как передает Politeka.net, Mеlovin, наставником которого еще в 2017-м году стал известный украинский артист Андрей Данилко, выложил несколько снимков в своем микроблоге в Инстаграм. Парень в полуголом виде обескуражил публику многочисленными тату. На одном из кадров он предстал в окружении пальм (при чем обработал фото через специальное приложение так, что все стало в лиловых тонах). Лицо артист показал крупным планом. На нем черная кепка и солнцезащитные очки, которые он спустил на нос. Певец дерзко смотрит прямо в объектив: на этот раз он не использовал свою коронную "фишку" - необычную линзу на один глаз, видимо, на отдыхе решил отойти от образа и дать себе расслабиться.

На другом кадре мы видим Mеlovin на яхте. Артист предстал в черной майке, и пальцами прикрыл левый глаз, на котором обычно и носит линзу.

"Дайте шума! Я готов возвращаться! 🔥👇🏼", - подписал снимок певец.

Комментирущие кинулись оставлять восторженные отклики.

"Бозєєє😻"

"ДАЙТЕ ВОЗДУХА...ЗАДЫХАЮСЬ..."

"Так быстро?! Ты хоть успел отдохнуть надеюсь?"

"Ай нід больше фото с твоим тату😍"

"Вай мэ какой парэнь🔥🔥🔥"

"Оооооооооооо БОЖЕЕЕЕ Я ЩАС ВЗОРВУСЬ🔥🔥🔥МЕЛЧИК-АГОНЬЧИК ПРОСТО СЄКАССС🔥🔥🔥🔥🔥ВОЛШЕЛБНИЙ❤️"

"Губы под цвет пальм, или пальмы под цвет губ👄"

"Ты одновременно издеваешься и заставляешь жить ) 😘"

"Боже мой это просто космос 😍😍😍😍 я не могу, вызывайте скорую"

"моё сердечко не выдержит..."

Ранее мы сообщали, Mеlovin рассказал жуткую историю, как его обокрали на его же собственной вечеринке. По его словам, когда только-только на него обрушилась слава, он закатил тусовку у себя дома, пригласив, казалось бы, хороших знакомых и верных друзей. Какого было его удивление, когда после вечеринки обнаружилась пропажа вещей, драгоценностей, включая тех, что ему дарили поклонники.

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