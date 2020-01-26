Девушка завела страницу в Instagram, на которой с большим удовольствием хвастается тем, чем ее наградила природа

Внучка российского и советского актера Михаила Боярского Екатерина очаровательно попозировала на балконе

В семье российского Д’Артаньяна Михаила Боярского появилась еще одна звезда. Ею стала 20-летняя внучка Екатерина, персону которой в последнее время все активнее обсуждают в интернете, пишет Politeka



Девушка завела страницу в Instagram, на которой с большим удовольствием хвастается тем, чем ее наградила природа – внушительной грудью.

На новых снимках Катя позирует на балконе в темной спортивной кофте с провокационным принтом на груди.

«So good to feel real», - подписала россиянка на английском языке, что в переводе означает, «так приятно чувствовать себя настоящей».

Фолловеры не остались в стороне и отреагировали на снимки, как всегда засыпав девушку восторженными комплиментами.

«Очень очень милая и самая красивая 😊😉😍», «Серьёзная, но очаровательная😊👐🌸🔝», «Прекрасный вид👍😉»,

«Глаз не оторвать», «Катя, я в тебя влюбился», -пишут в сети.

Ранее мы сообщали, что внучка Боярского без особых смущений показала грудь.

Екатерина Боярская покрасовалась в купальнике на отдыхе.

Так на новом опубликованном фото Екатерина позировала в литом черном купальнике из которого грудь эффектной юной блондинки буквально выпирала наружа - была видна большая ее часть за исключение самых пикантных анатомических особенностей.

Екатерина расположилась на мостике у воды - снимок вышел и стильным, и откровенным одновременно. Свои негустые светлые волосы дама распустила и несколько стыдливо чуть опустила подбородок и отвела взгляд в сторону.

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