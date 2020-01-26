Внучка российского и советского актера Михаила Боярского Екатерина очаровательно попозировала на балконе
В семье российского Д’Артаньяна Михаила Боярского появилась еще одна звезда. Ею стала 20-летняя внучка Екатерина, персону которой в последнее время все активнее обсуждают в интернете, пишет Politeka
Девушка завела страницу в Instagram, на которой с большим удовольствием хвастается тем, чем ее наградила природа – внушительной грудью.
Главное за ночь: ракетная атака по украинцам, фатальное решение Зеленского и десятки погибших на курорте
Украинцы будут оплачивать коммуналку по-новому, правила изменились: это нужно знать каждому
Постаревший Лазерев поразил видом в объятиях 16-летней красотки: "Моя девочка любимая"
Отпуск по уходу за ребенком: молодым мамочкам облегчат жизнь, новые правила
На новых снимках Катя позирует на балконе в темной спортивной кофте с провокационным принтом на груди.
«So good to feel real», - подписала россиянка на английском языке, что в переводе означает, «так приятно чувствовать себя настоящей».
Фолловеры не остались в стороне и отреагировали на снимки, как всегда засыпав девушку восторженными комплиментами.
«Очень очень милая и самая красивая 😊😉😍», «Серьёзная, но очаровательная😊👐🌸🔝», «Прекрасный вид👍😉»,
«Глаз не оторвать», «Катя, я в тебя влюбился», -пишут в сети.
Ранее мы сообщали, что внучка Боярского без особых смущений показала грудь.
Екатерина Боярская покрасовалась в купальнике на отдыхе.
Так на новом опубликованном фото Екатерина позировала в литом черном купальнике из которого грудь эффектной юной блондинки буквально выпирала наружа - была видна большая ее часть за исключение самых пикантных анатомических особенностей.
Екатерина расположилась на мостике у воды - снимок вышел и стильным, и откровенным одновременно. Свои негустые светлые волосы дама распустила и несколько стыдливо чуть опустила подбородок и отвела взгляд в сторону.
Напомним, пышногрудая внучка Боярского еле вместила "двойняшек" в обтягивающий топ
А еще Politeka писала, что внучка Боярского вывалила свою гордость шестого размера на камеру
Также Politeka сообщала, что фигуристая внучка Боярского пошла в отрыв, яркие кадры