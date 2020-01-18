Внучка легендарного российского актера Михаила Боярского Екатерина поделилась новыми кадрами, где показала свое молодое тело во всей красе

На фото Екатерина сидит на полу. Боярская одну ногу подняла, а вторую положила под нее. В этот раз внучка актера позировала в кроссовках, штанах и топе с замочком. На первом снимке Екатерина смотрит в камеру, а на втором повернула немного голову и опустила глаза в пол. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Боярская подписала фотографии только одним сердечком. За час кадры набрали почти четверть тысячи лайков.

Фанаты также написали несколько комментариев:

"Милый, добрый, нежный ангел", "Какая же ты шикарная", "Такой Ангелочек...и внешне и в добрейшем сердечке, всё светлО и мило в этом человечке", "А можно и быть с тёмными волосами", "Это прекрасно!", "Очень идёт белый цвет", "Повезет же кому-то".

Ранее мы сообщали, что внучка Боярского вывалила свою гордость шестого размера на камеру.

Юная и уже известная Екатерина покрасовалась с домашним питомцем. 20-летняя блондинка Боярская решила показать поклонникам, какой у нее хорошенький кот.

Екатерина позировала в майке с глубоким вырезом, держа при этом в руках симпатичного котика или кошечку. Девушка улыбалась и поставила рядом со снимком в своих сториз значок-эмоджи мордашку в сердцах. Так невзначай пышногрудая 20-летняя красавица продемонстрировала свои женственные формы на камеру.

Сообщалось, что шальная внучка Боярского еле вместила "арбузики" в майке.

На снимке Катя позирует в одной майке. Фото сделано довольно крупным планом, ведь можно легко оценить пышную грудь внучки Боярского.

"MTV - любимый канал детства, обожала смотреть клипы больше, чем мультики", - написала Катерина.

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