Внучка известного киношного "Д'Артаньяна" Михаила Боярского Екатерина показала, как развлекается в родном и горячо любимом для ее звездного деда Питере
20-летняя Екатерина Борская решила вспомнить, видимо, подростковый период своей жизни и подалась в игровую комнату. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram юной знаменитости.
Среди разнообразных игровых автоматов и разноцветных локаций, девушка принимала весьма провоцирующие позы и кокетливо улыбалась на камеру. Так на новой опубликованной Екатериной подборке снимков, она позировала в темных штанах или лосинах и синей кофте с белыми полосами.
Кроме прочего, в игровом зале виднелись высокие пластиковые фигуры-изображения звезд хоккея - звезд НХЛ или российского "льда" - на кадрах не рассмотреть.
Поклонники пишут, что Екатерина прекрасно выглядит, она очень привлекательная молодая особа и ее позитив на камеру не может не радовать.
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Ранее мы писали о том, что Екатерина Боярская продемонстрировала свои очевидные достоинства во внешности.
Так на новом опубликованном фото, девушка сидит в кафешке, в руках у нее, похоже, фруктовый коктейль или смузи, она в актуального в этом сезоне цвета водолазке, улыбается и смотрит прямо в объектив камеры.
Фото получилось атмосферным, "теплым", новогодним-рождественским и даже немного романтичным. Интересно, с кем же именно отдыхала внучка Михаила Боярского...
Как бы там не было, снимок пришелся по вкусу подписчиками Екатерины - те в комментариях отметили, что девушка становится все краше и краше с каждым днем.
Напомним, пышногрудая внучка Боярского затмила звездного деда и тетку на семейном фото
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