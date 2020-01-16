Внучка известного киношного "Д'Артаньяна" Михаила Боярского Екатерина показала, как развлекается в родном и горячо любимом для ее звездного деда Питере

20-летняя Екатерина Борская решила вспомнить, видимо, подростковый период своей жизни и подалась в игровую комнату. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram юной знаменитости.

Среди разнообразных игровых автоматов и разноцветных локаций, девушка принимала весьма провоцирующие позы и кокетливо улыбалась на камеру. Так на новой опубликованной Екатериной подборке снимков, она позировала в темных штанах или лосинах и синей кофте с белыми полосами.

Кроме прочего, в игровом зале виднелись высокие пластиковые фигуры-изображения звезд хоккея - звезд НХЛ или российского "льда" - на кадрах не рассмотреть.

Поклонники пишут, что Екатерина прекрасно выглядит, она очень привлекательная молодая особа и ее позитив на камеру не может не радовать.

Ранее мы писали о том, что Екатерина Боярская продемонстрировала свои очевидные достоинства во внешности.

Так на новом опубликованном фото, девушка сидит в кафешке, в руках у нее, похоже, фруктовый коктейль или смузи, она в актуального в этом сезоне цвета водолазке, улыбается и смотрит прямо в объектив камеры.

Фото получилось атмосферным, "теплым", новогодним-рождественским и даже немного романтичным. Интересно, с кем же именно отдыхала внучка Михаила Боярского...

Как бы там не было, снимок пришелся по вкусу подписчиками Екатерины - те в комментариях отметили, что девушка становится все краше и краше с каждым днем.

Напомним, пышногрудая внучка Боярского затмила звездного деда и тетку на семейном фото

Также Politeka писала, пышногрудая дочь Добкина показала своего маленького сердцееда, личные фото: «одно лицо»

А еще Politeka сообщала, сын Наташи Королевой опозорился в первом клипе