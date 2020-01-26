Украинская телеведущая Леся Никитюк показала забавное видео с отдыха

Как сообщает Politeka.net, Леся Никитюк недавно отдохнула в Буковеле, вдоволь покаталась на лыжах и санках. А теперь захватила купальник и поспешила в теплые края. Вместе с подругой Лией теледива отправилась в ОАЭ, где наслаждается отличной погодой, кулинарными изысками и просто весело проводит время.

Телеведущая не упускает возможности и постоянно публикует снимки и видео с отдыха, а пользователи сети постоянно радуются новым снимками, засыпая телеведущую множеством комплиментов.

Ведущая показала видео на котором похвасталась отличной спортивной формой. Никитюк занималась последней тенденцией в спорте и фитнесе - канг джампингом. Главная фишка этого вида фитнеса – ботинки на пружинах.

Леся испробовала всю их прелесть на себе. На видео заметно, что девушка выполняет все упражнения за тренером: прыгает из стороны в стороны, размахивая руками; приседает и бегает на месте. Не все у нее получается гладко, но она старается изо всех сил.

Для занятий спорта она выбрала велосипедки, которые подчеркнули ее стройные ноги. А также спортивную кофту с зелеными вставками.

"На видео четко видно как человек борется с ультраолинклюзивом . Не могла не выставить это... никогда ещё с себя так не смеялась! Но я буду фигачить в этих шкарах сколько нужно, лишь бы не заплыть жиром👍😎", - подписала Леся Никитюк под видео.

Пользователи сети начали активно комментировать забавное видео Леси Никитюк. Многие пришли в полный восторг от увиденного видео, восхваляя ее смелость и упрямство.

"Восхищаюсь!!! На all-inclusive так активно работать над собой! А на этих шкарах действительно очень сложно!!!", "Леся заметь я тебя обажаю😍😍😍😍🔥❤️", "На огонь воду и Лесю на шкарах можно смотреть бесконечно 😹💪🏻", "Аааа как, Леся как всегда жжёт💥", " Обожаю людей, которые умеют и любят над собой посмеяться 😂. Вы прекрасны 🌸!".

Напомним, Никитюк без штанов потрясла своим главным достоинством на камеру.

Как сообщала Politeka, Никитюк показала, как проводит вечер в пикантном виде.

Также Politeka писала, что Никитюк удивила видом, засветившись в ресторане



