Украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас живет и работает в РФ, похвасталась нежным снимком с дочерьми

Звезда и поп-дива Светлана Лобода показала фото с детками: с Тильдой и Евангелиной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу в Instagram певицы.

На новом снимке она держит на руках младшую дочь Тильду, которая тянется за поцелуем к старшему отпрыску певицы. Снимок вышел очень забавным, потому что девочкам мешает поцеловаться соска во рту у младшей и очки у старшей.

Светлана Лобода же потрясла красотой на свежем фото. Она выглядит очень умиротворенной и счастливой. Ее нежный макияж не делает ее лицо гротескным, а только подчеркивает пухлость губ, круглые глаза и скулы. Волосы звезда уложила небрежными волнами.

Она позирует сидя, делая селфи. На ее руке много браслетов, а на пальцах – колец.

«Безусловная любовь ❤️», – лаконично подписала она фото.

В комментариях Лободе прилетело много комплиментов и восхищенных отзывов. Даже Монатик оставил сердечки под фото.

«Боже!!!❤️», «Ангелочки», «Красотка», «малышки», «Какая классная и тёплая фотография 😻», «Мур», «Зайки», «Цем💋💋💋 любимые девчонки❤️», «Эти хвостики», «Какие вы милые😻🔥❤», «Обожаю этих трёх малышек. Бесконечно люблю ❤️», «Обожаю вас 💖💖💖», «Любовь», «Светлана вы самая красивая и талантливая», «Очень милое фото 😍», «Через это фото можно почувствовать любовь...», «три кошечки», «Какая вы на кадре красивая», «Так выглядит счастье», «Бозе бозе какие ааа😻», «Очень нежное фото😍😍😍 мама и детки-что может быть прекрасней», «Какие вы красивые», – написали в соцсети.

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