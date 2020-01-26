Анна Кошмал, которая сыграла Женю в сериале, показала снимок с фотосессии

Зрители в ожидании нового сезона популярного ситкома внимательно следят за жизнью актеров, сыгравших любимых героев, об этом сообщает Politeka.net.

Анна Кошмал, что сыграла Женю, регулярно радует поклонников новыми фото. Счастливый кадр с фотосессии с фотографом выставила в своем микроблоге в инстаграм украинская актриса на этот раз.

Так, она поделилась напечатанным полароидом, на котором позирует в обнимку с фотографом. Кошмар, вероятно, участвовала в фотосессии, о чем можно судить по ее посту.

«Рада знакомству с чудесными 📸 и 💄 Спасибо за волшебство и комфорт✨», – подписала она.

На снимке Анна запечатлена в белом кроп-топе и белых штанах с завышенной талией. На плечи она накинула черную куртку овер сайз, а волосы туго завязала и закрепила черным обручем.

В комментариях поклонники отреагировали на фото.

«Жених есть?!», «Анюта. Со сватами все законченно ?», «Думаю, фотки будут шикарные, ждууу», «Зарядило милотой и теплотой», «Все равно ты Женька», «Не только они, но и вы чудесны!», «Приветик, красотка Анна», «нет слов... ты просто огонь🔥❤️😍», «Фото классное я тоже такое хочу», «Круто лучшие❤️❤️», «Две зайки неземной красоты», «Анютик, красавица наша», «Сногсшибательные», «Ты горячая штучка 😍🔥», «Очень жду новых фотографий, наслаждаться вашей красотой Анна для меня словно наркозависимость, люблю целую обожаю», «Похожа на Любовь Аксёнову здесь», «очень красивая фоткаа👍😍😍», «Было круто 🔥🔥🔥😍😍😍», – пишут в сети.

Напомним, что Добронравову вызвали скорую и срочно госпитализировали.

Как сообщала Politeka, Татьяна Васильева подозревает, что ее не включили в состав седьмого сезона «Сватов» за личных неприязненных.

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