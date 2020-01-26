37-летнюю украинскую певицу Веру Брежневу, которая живет и работает в России, разнесли в сети из-за ее внешнего вида на вручении кинопремии "Золотой орел"

Как передает Politeka.net, артистка поделилась кадрами в своем микроблоге в Инстаграм. На ней роскошное вечернее платье черного цвета на одно плечо, с необычной воздушной отделкой. Волосы певица собрала в хвост, а на ее лице неизменная "фишка" - алая помада.

"С корабля на бал! 🔥 Вернулась в работу и сразу активно) Уже завтра Санкт-Петербург, а вчера с особенным удовольствием приняла приглашение впервые вручать премии в музыкальных номинациях на одном из главных кинематографических событий - #ЗолотойОрел 🎬 Мои слова восхищения всем лауреатам и организаторам 🙏 ❤ Очень красивый вечер с красивыми и потрясающе талантливыми людьми", - подписала кадры Веры Брежнева.

Часть пользователей подметила, что на одном из кадров (видимо, благодаря неудачному ракурсу) артистка похожа на героя мультика "Винни-Пух" - Пятачка. Вера попыталась оправдаться - мол, что "поделать, если нос такой".

"Фото как любительские просто на телефон"

"Все просто супер только первое фото как пятачок сори😍😙😘👍"

"Ох-х,держите меня семеро!!!🤩"

"мдааа ... совсем не то ... образ не ее совершенно ... выделяются ноздри 🤭"

"Не надо было 😞 где ваши воздушные волосы 😭"

Ранее мы сообщали, Вера Брежнева поделилась в Инстаграм фото, на котором предстала на тропическом пляже. Артистка в легком костюме голубого цвета сидит по-турецки прямо на песке и смотрит в сторону океана. Под кадром Брежнева призналась, что ей холодно, а этим снимком с отдыха она хочет немного согреться.

"ох)) я бы с удовольствием и радостью вас обняла! вы замечательная! просто вижу вас и улыбаюсь и тепло так растекается по всему телу)) от вашей энергетики позитивной😊😊😊🤗», «Вера, что вам холодно все время? Что с железом и щитовидкой? 😳😳😍», «Я б тоже в песочке повалялась щас. Устала от зимы», - кинулись комментировать поклонники.

Напомним, Брежнева в прозрачном боди показала себя во всей красе.

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