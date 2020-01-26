Известная украинская телеведущая Катя Осадчая не перестает удивлять поклонников яркими и неожиданными образами

Телезвезда часто радует фолловеров новыми снимками на своей странице в Instagram, и этот раз не стал исключением, пишет Politeka.net

На этот раз теледива обнародовала милое фото без макияжа и прически, сделанное на борту самолета.

Кроме того, Катя Осадчая посвятила длинный пост благодарности всем пилотам и сотрудникам аэропортов.

"Сегодня я летела с капитаном и вторым пилотом в пассажирском салоне и хотелось сказать тысячи слов, поблагодарить за работу, высказать сочувствие о коллегах и слова поддержки, и я просто поблагодарила за работу, которая в сотни раз ответственней, чем моя", - написала ведущая.

Катя призвала своих поклонников не забывать о их работе.

В комментариях пользователи сети отреагировали на ее послание, а также отметили, что не накрашенной Катя выглядит очень мило.

«Какие правильные слова», «Катя вы такая милая без макияжа и укладки», «Катюша, спасибо за добрые правильные слова! Огромное спасибо за работу!!! Пусть Бог их хранит!!!

«Правильные слова! Наша жизнь в их руках,мы благодарны им всегда за наши капризы доставить нас нужные точки!», - пишут люди.

Ранее мы писали, что недавно Осадчая появилась в компании таких украинских звезд, как: Ольги Сумской и ее дочери, Анны, телеведущих Людмилы Барбир и Нели Шовкопляс, а также с примой-балериной Екатериной Кухар, психологом Натальей Холоденко и фигуристкой Анной Ризатдиновой.

Все красотки, кроме Кухар, позировали в платьях с цветочным орнаментом.

"Народная артистка Ольга Сумская дебютировала в роли дизайнера! Первую коллекцию представляли сами звезды - вскоре сюжет в «Светской жизни»!", - написала Осадчая.

Напомним, Горбунов похвалился шикарным отдыхом с Осадчей, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Осадчая задрала ногу ради пикантного фото с Горбуновым, устоять невозможно: "Слишком жарко".

Также Politeka писала, что Осадчая кардинально изменила имидж и показала самое сокровенное в коротком платье.