Известная украинская телеведущая Катя Осадчая не перестает удивлять поклонников яркими и неожиданными образами
Телезвезда часто радует фолловеров новыми снимками на своей странице в Instagram, и этот раз не стал исключением, пишет Politeka.net
На этот раз теледива обнародовала милое фото без макияжа и прически, сделанное на борту самолета.
Кроме того, Катя Осадчая посвятила длинный пост благодарности всем пилотам и сотрудникам аэропортов.
"Сегодня я летела с капитаном и вторым пилотом в пассажирском салоне и хотелось сказать тысячи слов, поблагодарить за работу, высказать сочувствие о коллегах и слова поддержки, и я просто поблагодарила за работу, которая в сотни раз ответственней, чем моя", - написала ведущая.
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Катя призвала своих поклонников не забывать о их работе.
В комментариях пользователи сети отреагировали на ее послание, а также отметили, что не накрашенной Катя выглядит очень мило.
«Какие правильные слова», «Катя вы такая милая без макияжа и укладки», «Катюша, спасибо за добрые правильные слова! Огромное спасибо за работу!!! Пусть Бог их хранит!!!
«Правильные слова! Наша жизнь в их руках,мы благодарны им всегда за наши капризы доставить нас нужные точки!», - пишут люди.
Ранее мы писали, что недавно Осадчая появилась в компании таких украинских звезд, как: Ольги Сумской и ее дочери, Анны, телеведущих Людмилы Барбир и Нели Шовкопляс, а также с примой-балериной Екатериной Кухар, психологом Натальей Холоденко и фигуристкой Анной Ризатдиновой.
Все красотки, кроме Кухар, позировали в платьях с цветочным орнаментом.
"Народная артистка Ольга Сумская дебютировала в роли дизайнера! Первую коллекцию представляли сами звезды - вскоре сюжет в «Светской жизни»!", - написала Осадчая.
Напомним, Горбунов похвалился шикарным отдыхом с Осадчей, сеть кипит.
Как сообщала Politeka, Осадчая задрала ногу ради пикантного фото с Горбуновым, устоять невозможно: "Слишком жарко".
Также Politeka писала, что Осадчая кардинально изменила имидж и показала самое сокровенное в коротком платье.