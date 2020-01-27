Фотография мужа больной раком Анастасии Заворотнюк, где он в компании другой женщины, произвела фурор

Об этом пишет Politeka.net.

Как оказалось, Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев могли никогда не познакомиться, ведь фигурист в детстве мечтал стать профессиональным хоккеистом.

Детали из биографии мужа большой раком Анастасии Заворотнюк появились в сообществе, которое посвящено ледовому шоу "Спящая красавица", где Петр Чернышев исполняет главную роль.

Выяснилось, что Чернышев стал фигуристом благодаря своим родителям. Что касается знакомства с Анастасией Заворотнюк, то впервые он ее встретил во время съемок шоу "Танцы со звездами".

Фигурист активно ухаживал за актрисой и уже в сентябре 2008 года пара решила зарегистрировать брак в одном из московских ЗАГСов. Спустя десять лет, осенью 2018 года, Петр впервые стал отцом – Анастасия подарила ему дочь Милу.

В этом же сообществе опубликовали фото Петра Чернышева в компании его партнерши Наоми Ланг. Судя по комментариям в социальной сети, снимок произвел настоящий фурор среди его поклонников.

Некоторые комментаторы и вовсе не узнали фигуриста, поскольку там Петр Чернышев еще без бороды и с мелированными прядями.

"Про Петра Андреевича я могу говорить часами.Всю жизнь буду ему благодарна, что привел меня в фигурное катание", "Какой красавец, Петр", " Очень интересно, а Петр Андреевич - настоящий боец! Заслуживает уважения не только как спортсмен, но и как Человек с большой буквы этого слова", - написали фанаты в комментариях под публикацией.

Ранее мы рассказывали о том, что Анастасию Заворотнюк вытащили с того света. Как оказалось, в пятилетнем возрасте Анастасия Заворотнюк оказалась на грани смерти.

Тогда будущая артистка перенесла операции на горле из-за сильнейшего воспаления гланд, что едва не убило ее. С того света ее в буквальном смысле вытащил опытный хирург.

Суеверные будут утверждать, что над Анастасией Заворотнюк висит некое проклятие или же злой рок. Но хочется верить, что "моя прекрасная няня" и в этот раз сумеет победить серьезную болезнь и продолжить карьеру на телевидении.

Напомним, вести о больной раком Заворотнюк взбесили россиян.

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