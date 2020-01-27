В воскресенье, 26 января прошел второй эфир шоу "Голос країни". Чем запомнился выпуск, читайте далее

Сейчас идет этап слепых прослушиваний, когда жюри оборачивается к понравившемуся вокалисту, пишет Politeka.net.

Одним из первых, кто вышел на сцену оказался воспитанник детского дома, участник шоу "Х-фактора-9" Сергей Асафатов, который в итоге выбрал Диму Монатика.

29-летний Ерлан Баибазаров приехал из Алматы (Казахстан). Он понравился всем судьям, кроме Дана Балана. Последний даже попросил, чтобы тот выбрал Тину Кароль, однако, Ерлан отдал свой голос за Потапа и Настю Каменских.

Карина Балашова из Днепра, которой всего 16 лет потрясла исполнением Потапа и Настю Каменских, Дана Балана.

16-летняя Карина Балашова из Днепра уверена, что она очень похожа на Настю Каменских. Девушка выбрала последних.

Бэк-вокалист певца Константина, 24-летний Марко Квитка, родом из Краматорска. Марку удалось развернуть все тренерские кресла. Это растрогало парня до слез. Услышав его исполнение, повернулись все члены жюри. Парень не смог сдержать слез. Певец выбрал комнаду Монатика. Кресла Дана Балана, Потапа и Насти развернула Кристина Карабанова. Первый особенно восхитился вокалом звезды, поэтому девушка выбрала его. 24-летний Егор Шагаков приехал из Харькова. Он исполнил хит Потапа и Насти, которые в итоге его и выбрали.

Бэк-вокалистка MONATIK — 25-летняя Лида Ли, не развернула кресло лишь Дана Балана. Монатик спел с Лидой хит «Добеги». Девушка ушла в его команду.

Дан Балан выбрал 23-летнего Сергея Клейниса из Каменец-Подольского.

Тина Кароль не смогла устоять перед голосом Дарьи Петрожицкой, которая играла главную роль в сериале "Папик".

Дан Балан призналcя, что девушка волшебно улыбается.

Стоит отметить, что Тина Кароль после некоторых выступлений признавалась, как они хороши.

Также отношения Тины Кароль с Даном Баланом "потроллили" Настя Каменских и Потап. Последние хотели "поиграть в Дана и Тину".

В общем, второй эфир прошел ярко и весело.

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