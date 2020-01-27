Дочка Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте опубликовала видео с отдыха.

Таланты младшей дочки Клавдии она показала на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. Судя по профилю артистки она отдыхает в Майями. На опубликованном видео 7-летняя Клавдия делает колесо на фоне моря.

Поклонники певицы тепло приняли видео, отметив, что дочка Орбакайте очень гибкая и талантливая.

«Кристина, какая гибкая у Вас дочка! Красотка просто! Всегда с удовольствием читаю Ваши посты», «Клава - молодец! А как она катается на лыжах! Было видео, но найти его не смогла. Кристина, если у вас есть оно, выставьте его, пожалуйста!», «Клава, такая длинноногая с врожденной растяжкой. Хореография, художественная гимнастика... грация, пластика, уверенность в себе!», «Колесо на море любимая забава всех детей. Мои и мостиком прыгали и колесом крутились. А повзрослели, хорошо если подпрыгнут на месте .. и то, если только от радости», - отмечают пользователи сети.

Как известно, Клавдия – это третий ребенок дочки Аллы Пугачевой Кристины Орбакайте. От первого брака у нее есть взрослый сын Никита Пресняков, а от второго брака – 21-летний сын Дени. Клавдия родилась в третьем браке певицы с бизнесменом Михаилом Земцовым.

Отметим, что девочка, как и ее звездные родственники, очень любит танцевать и петь. Она даже снялась в клипе своей матери «Московская осень». С раннего возраста девочка путешествует по миру с матерью, бывает на ее концертах и выступлениях.

Интересно, что маленькая Клавдия практически ровесница своих дяди и тети по маминой линии – детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина, которым по 6 лет. Их таланты также регулярно публикуют в сети Инстаграм. Лиза и Гарри Галкины поют, танцуют, выступают с миниатюрами. Иногда Клавдия участвует в их постановках.

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