Кілька днів тому співачка Крістіна Орбакайте відсвяткувала з сім'єю Старий новий рік і опублікувала відповідне фото

Для святкування артистка вибрала чорне напівпрозоре плаття, прикраси, зробила гарну зачіску та темний макіяж.

Експерт передач на каналах СТС і НТВ Ірина Макурина прокоментувала образ знаменитості.

За совами Макуриної, їй подобається образ Орбакайте, адже він створив святковий настрій , пише Экспресс газета. Шифон зробив образ легким і зірка схожа на "фею". А масивна прикраса у вигляді квітки гармонує з великими рисами обличчя Кристини.

Також експерту сподобався наряд дочки Клавдії.

Дівчинка виглядала в блакитному платті добре, але воно здалося Макуриної завеликим.

Глава сімейства обрав дивний наряд, чим зіпсував загальний святковий образ.

Ірина Макурина впевнена, що штани потрібно було доповнити сорочкою і піджаком, а светр, хоч і забавний, але не підходить для свята.

Нагадаємо, Крістіна Орбакайте здалася в компанії Ігоря Ніколаєва. Артист відзначав 60-річчя і співачка поспішила привітати давнього знайомого.

На представленій фотографії Орбакайте в рожевому топі, який відкрив її плечі, а Миколаїв - в сорочці і піджаку.

Раніше ми писали, що Крістіна Орбакайте показала свою молодшу доньку.

На нових опублікованих кадрах співачка виглядає стримано, правда, одяг трохи похмурий.

Головне, що на відео заслужена артистка РФ засвітила свою доньку Клавдію. Дівчинка була поруч зі своєю знаменитою мамою в гримерці. Дівчата "наводили красу" у дзеркала, в тому числі - наносили на обличчя макіяж. Христина навіть трохи суворо сказала дочці, мовляв, "Не перебарщивай!".

Нагадаємо також, що 48-річна Орбакайте виклала в своєму мікроблозі в Instagram відео, як вона разом з 7-річною донькою Клавдією катається на каруселі в центрі Москви.

В кадрі вони з дівчинкою сидять в кабінці, навколо вогні і святковий антураж. Кристина посміхається і кричить "круто", поки карусель крутиться, а її волосся розвівалося на вітрі. Дівчинка при цьому захоплюється видами на Кремль.

Нагадаємо, що дочка Пугачової Орбакайте скаженіла на каруселі біля Кремля: "От чому нас не пустили на Червону площу..."

Як повідомляла Politeka, 7-річна онука Пугачової вразила зовнішнім виглядом, Орбакайте не стрималася: "Не перебарщивай!"

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