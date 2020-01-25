У цьому році у дочки Примадонни російської естради Алли Пугачової Христини Орбакайте – важлива дата

48-річна Христина Орбакайте і її чоловік, 42-річний бізнесмен Михайло Земцов відсвяткують 15-річчя сімейного життя, або кришталеве весілля, передає Politeka.

З цього приводу на сторінці одного з фан-клубів Пугачової в Інстаграмі навіть з'явилося миле фото, на якому Михайло тримає Хритисну на спині, і обоє буквально світяться від почуттів.

«Щасливі разом», – йдеться у підписі до світлини.

У коментарях користувачі не шкодують теплих слів:

Зазначимо, що для Христини шлюб із Михайлом став першим офіційним. До цього вона жила в цивільному шлюбі зі співаком і композитором Володимиром Пресняковим, від якого народила сина Микиту, і чеченським бізнесменом Русланом Байсаровим, батьком її середнього сина Дені.

Пара познайомилася в Майамі на дні народження співака Ігоря Ніколаєва. Михайло Земцов не знав, що Орбакайте – успішна співачка. Сам він – лікар-стоматолог за фахом, який володіє прибутковою клінікою в Майямі. Його батьки емігрували з СРСР, але сам він народився і виріс у США.

Пара одружилася 9 березня 2005 року. 30 березня 2012 року у пожружжя народилася дочка Клавдія.

Сім'я живе на дві країни: Орбакайте працює в Росії, а Михайло веде бізнес у США.

Відзначається, що останнім часом все частіше з'являються чутки про те, що в родині, незважаючи на показне благополуччя, не все гладко. Нібито подружжя давно нікуди не виходять разом, а їх дочка по черзі проводить час то в РФ, то у батька в Америці. Чи так це – пара не зізнається.

За словами Філіпа Кіркорова, Христина давно на межі розлучення. Всьому виною два фактори: напружений гастрольний графік і життя на дві країни. Земцов більшу частину свого життя проводить саме в Америці, а ось Христина «розривається» на три будинки. За чутками, саме з цієї причини Михайло став «гуляти від дружини» з громадянкою США Марілл.

Однак тиждень тому Христина привітала чоловіка з Днем народження, і в її словах немає навіть найменшого натяку на те, що в сім'ї проблеми.

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