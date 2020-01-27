Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как ей живется теперь без имплантов в груди

Об этом она рассказала в эфире шоу "Звезды сошлись", передает Politeka.net.

На вопрос ведущего Оскара Кучеры, как она себя чувствует, Лера Кудрявцева заявила, что хорошо, поскольку она может открыто разговаривать о своих проблемах с грудью.

Популярная телеведущая захотела, чтобы женщины поняли, что такое импланты и пластическая операция, и к каким последствиям они могут привести.

"Честно говоря, я переживала, потому что 15 лет, когда ты ходишь с большой грудью, тебе что-то мешает или дискомфортно. Думаю: "Ну как же, как же, как же?" Честно скажу – не хочу, не буду. И мне так нравится, что у меня теперь маленькая грудь... Господи, я это говорю в эфире федерального канала!" – заявила Кудрявцева и добавила, что ее мужу понравился новый "образ".

После операции Лера Кудрявцева узнала, что грудные импланты необходимо менять каждые 7 лет, поскольку они могут изнашиваться. При этом эксперт в студии заявил, что они могут спровоцировать летальный случай.

"Я знаю абсолютно точно, что, по крайней мере, то, что я читала, начинается от синдрома хронической усталости, апатии, ревматоидных артритов и вплоть до лимфомы", – добавила телеведущая и рассказала, что операция по их удалению длилась 3,5 часа.

Ранее мы рассказывали о том, что Лера Кудрявцева жалеет, что 15 лет назад легла под нож пластического хирурга. По словам знаменитости, у нее тогда была красивая грудь.

«Я вошла в новый год чистая как майская роза! Я очень довольная и, слава богу, что избавилась от этих жутких "балконов"», – заявила она в интервью журналистам

В декабре врачи обнаружили, что один из грудных имплантов Кудрявцевой порвался около 5-6 лет назад и растекся по мышцам. Никакая боль и симптомы не присутствовали, кроме обычной головной боли и упадка сил, которые присущи всем жителям мегаполиса. Однажды она зашла почитать исследования о маммопластике и решилась на МРТ.

После обнародования результатов исследований ей назначили срочную операцию для удаления имплантов.

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