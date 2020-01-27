Рядом с певицей был ее молодой человек

Российская певица Ольга Бузова отпраздновала свой 34-й день рождения.

В свой день рождения 20 января Ольга Бузова отдыхала со своим женихом Давидом Манукяном в Таиланде. По возвращению в Москву звезда устроила масштабный праздник в честь своего рождения, куда пригласила своих подруг.

Журналисты заметили, что на празднике не было родной сестры Бузовой Анны, с которой певица находится в ссоре. Несмотря на то, что девушки поссорились, и долгое время не общались, 20 января Анна в своем Инстаграм сделала шаг навстречу Ольге. Она опубликовала видео с самыми яркими моментами, где сестры вместе. На фоне видео девушка зачитала стихотворение Наталии Баух:

«Как жаль, что много лет назад

Дороги наши разбежались,

И в мире слез, потерь, наград

Мы сами падали, сражаясь».

Поклонники Бузовой надеялись, что после трогательного поздравления девушки помирятся, но, похоже, этого не случилось. В одном из лучших ресторанов Москвы Бузову поздравляли ее многочисленные подруги, которые, по случаю праздника, оделись в яркие красные наряды.

«Поздравление сестры вызвало у меня слезы, очень трогательно», - написала одна из фанаток Бузовой.

«И мы с Мамой смотрели расплакались, Анечка Вы с Олей Классные девочки!», - добавила другая подписчица.

Анонимный пользователь сети написал под постом, что в ссоре виновата Анна, а Ольге просто надоело тянуть сестру за собой.

«Ольге надоело быть платочком для слез. И ковриком для ног не пойми кого. Всю жизнь за ее счет самоутверждались. В себя поверили благодаря ей... теперь никто. Она ее ненавидит. В принципе никого не способна любить. А Ольга другая совершенно. Она о ней заботилась всю жизнь. Теперь пусть сама попробует», - отмечают в сети.

Напомним, что Ольга Бузова, засветив формы, устроила знойные танцы: "Здесь грудь нужна!".

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