Відома співачка Ольга Бузова влаштувала запальні танці

Ольга Бузова показала себе і свою танцювальну пластику в провокаційній сукні. Родзинкою вбрання стало відверте декольте, про це повідомляє Politeka.net.

Ольга багато працює на зйомках. Як і будь-яка модниця, незважаючи на свій жорсткий графік, Бузова встигає приділити увагу своїм гарним і сексуального вбрання.

І ось Бузова одягла на себе чорну сукню з глибоким декольте і почала енергійно танцювати.

Шанувальники високо оцінили образ співачки, вони почали нахвалювати витонченість і стрункість Бузової.

Але знайшлися і ті, кому не вистачило "соковитості": "Олю, сукня - вогонь, але тут груди потрібні!".

Ну що тут сказати, всім не догодиш.

Раніше ми повідомляли, що скандальна російська співачка Оля Бузова приголомшила мережу витівкою Санкт-Петербурзі після резонансного вбивства.

Так, на фотографії вона позує вночі в темно синьому бікіні і трусах, стоячи на пізнаваному місці вечірнього міста. Як відомо, саме там намагався втопити відрубані руки своєї студентки-коханки російський професор Олег Соколов.

Уточнимо, що своє фото Бузова жодними коментарями не забезпечила. Натомість це зробили її шанувальники.

«Не зрозумів. Ти гола в центрі? Ти де?», «Чарівний Пітер і Бузова в трусах», «Не зрозумію,що ти там, на вулиці в трусах чи що ходиш», «боже, це дно», «Зовсім вже рушила», «що ти там приймаєш», «правильно – вывали свої принади, а потім скаржитися буде», - пишуть вони.

Нагадаємо, у путінського міністра скаламутився розум через доцента-расчленителя.

А ще Politeka писала, що расчленивший студентку-коханку професор зробив немислиме з її трупом.

Також Politeka повідомляла, що расправившийся зі студенткою професор вразив визнанням.