Украинская певица Злата Огневич отдыхает в теплых краях и публикует яркие снимки в своем Инстаграм

Артистка на одном из последних фото появилась в неожиданном месте - черном песке, пишет Рoliteka.net.

Певица испачкала свое роскошное тело, при этом ее красоту это не испортило. Красотка позировала в черном купальнике, изогнувшись и откинув голову назад. Светлые волосы девушки немного прикасались к песку, но это, вероятно, не смущало Злату.

Позади Огневич видны камни, вода и голубое небо с облаками.

"Черный Бали", - подписала снимок Залата.

За шесть часов публикация артистки получила почти 5000 лайков и много комментариев.

"Это песок? Вот это да!", "Красотка", "Ах, Злашечка! Заморашечка! Какая шейка! Какой изгиб твоего тела!.... только не обжигайся. Скучаю по тебе", "Сексуальная,обворожительная,милая,красивая!", "Вулканическая основа пляжей тех мест,ничего удивительного))а за белым песком надо ехать на Ямайку", Волшебная", "Грязная красотка", "Как пелось в одной хорошей песне - "грязная как ангел "😀", - написали пользователи сети.

Напомним, Злата позировала в нижнем белье. Боди телесного цвета с черными кружевными вставками идеально подчеркнуло изгибы певицы, а белый лифчик с трусиками - выглядели великолепно на стройном теле.

В посте Злата рассказала, что в любом деле важна страсть. Огневич призналась, что пережила глубокую депрессиию и пыталась "уйти домой, на Небо...". Однако она пришла в себя и ей "захотелось увидеть бескрайнее солнце". Это оказалось для артистки большим толчком.

Ранее мы писали, что Злата Огневич сделала селфи, задев краюшек моря. На фото звезда позирует без макияжа. Глубкое декольте позволяет увидеть часть упругих грудей звезды.

Стоит отметить, что на Злате нет макияжа и выглядит она отлично. Естественная красота, пышные волосы и отдохнувший вид - делает снимок особенно привлекательным.

"Sun-kissed face💋 Год назад я была в отпуске, длинная такая пауза ...)) Радуюсь, как птица, вылетел на свободу 🕊", - призналась Злата.

Напомним, Злата Огневич сделала откровенное признание: «Проснулась с синяками и…».

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