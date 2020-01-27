Регина Тодоренко, которая давно живет и строит карьеру в России вместе с ребенком и супругом, удивила поклонников необычным кадром
Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко часто радует поклонников то душевными признаниями на страничке в Instagram, то совместными фотосессиями с мужем, российским музыкантом Владом Топаловым, а также неспеша раскрывает подробности своих новых проектов, демонстрирует фото семейных будней и показывает всю свою семью, пишет Рoliteka.net.
В этот раз артистка представила небольшой фотоотчет с форума, на котором присутствовала ради нескольких тысяч студентов. Сама звезда позировала в стильном наряде, дополнив образ туфлями на каблуках, на которые потом же и пожаловалась:
«#работа #ведущая #студфест2020
Сегодня был прекрасный день:
1. Провела студенческий форум на 15 000 студентов.
2. 9 часов стояла на каблуках и 1,5 часа сидела 🙈
3. Прослушала 11 крутых спикеров, бизнесменов, предпринимателей.
4. Завела новые знакомства с крутейшим профессиональным ведущим @antonkomolov и талантливым битьмэйкером Ильей Ореховым. Спасибо вам, ребята !
5. Наснимала море интересного контента.
6. Договорилась о спортивных занятиях Майкла.
7. Купила билеты 🎫 на отдых.
8. Дала интервью начинающим журналистам(детки от 8 до 12лет)
9. Приготовила салат 🥗, ложусь спать!
Благодарю 🙏🏻 всех ребята , кто был сегодня с нами! Надеюсь , мы все получили порцию мотивации на 2020й! Теперь осталось воплотить мечту в реальность! Дерзайте! А я завтра сяду за монтаж нового проекта)», – написала звезда.
Однако поклонники оценили фото довольно протеворечиво, ведь по мнению многих, артистке следовало бы не забывать и о времени для семьи, проводить с ними больше свободных минут.
При этом ранее Регина вызвала споры в сети из-за откровенного видео из ванной. Так, звезда решила показать аппетитные формы прямо в ванной, во время того, как укладывала мокрые волосы.
«Готовлюсь к съемке и пою», - написала Тодоренко под постом в Инстаграм (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Тодоренко позирует в одной майке без белья, а сама девушка поет. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.
Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы
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