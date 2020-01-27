Артистка удивила кадрами со студенческого форума, появившись на нем в компании двух мужчин

Регина Тодоренко, которая давно живет и строит карьеру в России вместе с ребенком и супругом, удивила поклонников необычным кадром

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко часто радует поклонников то душевными признаниями на страничке в Instagram, то совместными фотосессиями с мужем, российским музыкантом Владом Топаловым, а также неспеша раскрывает подробности своих новых проектов, демонстрирует фото семейных будней и показывает всю свою семью, пишет Рoliteka.net.

В этот раз артистка представила небольшой фотоотчет с форума, на котором присутствовала ради нескольких тысяч студентов. Сама звезда позировала в стильном наряде, дополнив образ туфлями на каблуках, на которые потом же и пожаловалась:

«#работа #ведущая #студфест2020

Сегодня был прекрасный день:

1. Провела студенческий форум на 15 000 студентов.

2. 9 часов стояла на каблуках и 1,5 часа сидела 🙈

3. Прослушала 11 крутых спикеров, бизнесменов, предпринимателей.

4. Завела новые знакомства с крутейшим профессиональным ведущим @antonkomolov и талантливым битьмэйкером Ильей Ореховым. Спасибо вам, ребята !

5. Наснимала море интересного контента.

6. Договорилась о спортивных занятиях Майкла.

7. Купила билеты 🎫 на отдых.

8. Дала интервью начинающим журналистам(детки от 8 до 12лет)

9. Приготовила салат 🥗, ложусь спать!

Благодарю 🙏🏻 всех ребята , кто был сегодня с нами! Надеюсь , мы все получили порцию мотивации на 2020й! Теперь осталось воплотить мечту в реальность! Дерзайте! А я завтра сяду за монтаж нового проекта)», – написала звезда.

Однако поклонники оценили фото довольно протеворечиво, ведь по мнению многих, артистке следовало бы не забывать и о времени для семьи, проводить с ними больше свободных минут.

При этом ранее Регина вызвала споры в сети из-за откровенного видео из ванной. Так, звезда решила показать аппетитные формы прямо в ванной, во время того, как укладывала мокрые волосы.

«Готовлюсь к съемке и пою», - написала Тодоренко под постом в Инстаграм (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Тодоренко позирует в одной майке без белья, а сама девушка поет. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы

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